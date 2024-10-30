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循環容器 擬擴及外送平台

聯合報／ 記者葉冠妤黃筱晴／台北報導

繼推動循環杯，環境部擬再擴大推動外送產業使用循環容器，部長彭啓明說，為減少一次性餐具使用，將推動外送平台提供循環容器，預計先從已有提供循環容器的餐飲店家做起，優先鎖定飲料店，而該項政策上路後，不可造成民眾額外負擔。

環境部昨舉行「餐飲外送包裝減量圓桌論壇」，邀外送平台、循環容器供應業者、連鎖餐飲業者、連鎖便利超商及公會代表與會。彭啓明表示，外送產業造成一次性餐盒、餐具大量廢棄等問題，是資源循環零廢棄，垃圾減量重要一環，外送平台應一起減量，美國、香港、新加坡等地已逐步試行。

Uber Eats表示，目前平台已在減塑、減少使用一次性餐具、鼓勵採環保包材和低碳餐飲，並提供消費者採購循環袋的環保選項，也研議與平台商家合作夥伴推動循環容器可行的作法。foodpanda回應，自二○二○年起即積極響應環保永續，先後於台南、台北市試辦循環容器外送計畫，持續試辦中。

兩家外送業者分享推動初期的挑戰，包括，歸還點不便利、安全衛生跟成本、作業流程、系統整合等困難，期待政府透過補助餐廳、消費等方式，提高消費者使用意願。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，政府應解決業者所提出的困難點，如歸還點不方便，應思考如何讓歸還設施公共化，補助地方政府增設清洗循環容器、循環杯等設施，降低循環容器的清洗成本。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，如何提升消費者使用意願、提高歸還便利性為這項環保政策能否成功的關鍵，實際運作模式尚待討論，上路期程也未定。

外送 消費者 餐具

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