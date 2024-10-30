康芮襲台 專家憂：類鼻疽、登革熱疫情恐升溫

康芮颱風即將襲台，專家憂心狂風暴雨恐讓登革熱、類鼻疽等疫情升溫。疫調顯示，登革熱上周新增七例，皆與新北中和群聚相關；上周另新增三例類鼻疽個案，其中一人死亡，疾管署發言人羅一鈞提醒，颱風期間，高風險族群務必待在室內，避免開窗，以降低吸入性感染風險。

上周新增七例本土登革熱個案，病毒序列報告證實均與中和群聚有關，分別為新北中和四例、永和一例、台北中正一例、彰化一例，截至十月廿八日這波新北疫情累積七十二例本土登革熱病例。

為求有效防疫，新北衛生局加強巡邏新店、中和等多處社區，稽查容器積水，如發現孳生孑孓，依傳染病防治法第七十條，裁罰三千元，累積開立六十五件罰單。羅一鈞提醒，降雨恐讓病媒蚊孳生，造成疫情擴大，民眾務必清除積水容器，雨後加強「巡、倒、清、刷」。

新北市將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區列為管制區，十月廿七日一名民眾擅闖入內，遭巡邏警員查獲，重罰六萬元。原先預計封山一個月，因最近確診者仍有高風險區足跡，因此持續封閉至十一月廿四日。

至於類鼻疽疫情，上周新增三例類鼻疽個案，均住於高雄，分別為七十多歲女、四十多歲男性、六十多歲男。疾管署防疫醫師林詠青表示，該名六十多歲男性患有多重慢性病，廿二日因呼吸急喘而就醫，不料病情直轉而下，當日死於敗血性休克、呼吸衰竭。疫調顯示風災期間死亡個案住家並未淹水，汙水接觸史不明，研判為吸入性感染。

今年迄今類鼻疽個案達一○一例，其中廿人死亡，創下歷年同期最高，本土病例以中老年人族群為主，分布縣市以高雄市七十七例最多，其次為台南市十例、屏東縣四例、台中市四例。

類鼻疽個案大都集中於颱風後一個月發病，相關患者高達七十五人，羅一鈞解釋，颱風帶來暴雨強風，讓潛伏於土壤中的類鼻疽桿菌暴露在地面，增加傳播風險，以致颱風過後確診個案增加，多為吸入性感染，提醒糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或等高風險民眾，颱風期間待在室內，避免開窗，並戴上口罩。