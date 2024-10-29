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腎功能突變差 洗腎半年 才知「多發性骨髓瘤」所致

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

60多歲陳先生年初腎臟功能逐步惡化，需長期洗腎，最近一次回診，腎臟科醫師覺得不對勁，轉介至血液腫瘤科門診，接受進一步檢查，這才確診為多發性骨髓瘤。血液腫瘤科醫師表示，此種血癌症狀表現多樣性，不少癌友反覆至骨科、腎臟科等科別就醫，最後才被確診為血癌。

「多發性骨髓瘤？這是哪一種癌症？」中華民國血液及骨髓移植學會理事長、花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，門診時常有患者及家屬被告知病情時，露出茫然表情，直到告知這是血癌的一種，才覺得事態嚴重，萬分焦慮。

李啟誠表示，血液癌症可分為白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤，其中以白血病與淋巴癌占比最多，多發性骨髓瘤人數較少，一年約新增700多人，因早期症狀不典型，大部分患者在掛了骨科、腎臟科、甚至心臟科，最後被轉介至血液腫瘤科門診。

多發性骨髓瘤是骨髓中的漿細胞異常增生的疾病，好發於老年人，男多於女，最新癌症報告顯示，2021年新增765名多發性骨髓瘤患者，李啟誠說，隨著人口老化，未來罹患此類癌症人數預估會持續上升。

多發性骨髓瘤症狀可比喻為「CRAB（螃蟹）症狀」，但因不具特異性，以致許多病人先至其他科別就醫，分述如下：

一、高血鈣（Hypercalcemia, C）：骨頭容易被溶解，釋出高血鈣導致神智昏沉，被送至急診緊急處理。

二、腎功能病變（Renal failure, R）：腎功能異常，而至腎臟科門診尋求協助。

三、貧血（Anemia, A）：身體虛弱、喘，可能掛了一般內科、心臟科等門診。

四、骨頭病變（Bone lesions, B）：容易背痛、病理性骨折，通常至骨科就醫。

陳先生就是典型個案，腎功能莫名變差，在洗腎半年多後，才被轉診至血液腫瘤科，確診為多發性骨髓瘤所引發的腎衰竭。

「多發性骨髓瘤是無法治癒的血癌，患者須有長期抗戰的心理準備。」李啟誠說，幾乎每位多發性骨髓瘤病人均會面臨復發命運，一次又一次，間隔時間愈來愈短，疾病惡化與死亡風險隨之攀升，臨床觀察，一線治療到二線治療間，可高達3成病友死亡，平均存活5到7年。

除自體幹細胞移植外，多發性骨髓瘤的藥物治療，包括，蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑、抗CD38單株抗體、類固醇，及發展中的單株抗體、雙特異性抗體藥物、CAR-T細胞治療等。李啟誠表示，目前以合併療法為主流，其中四合一治療已成國際趨勢，例如，歐洲腫瘤醫學會臨床指引就以四合一組合列為優先治療選擇，而日本與香港等亞洲地區也已跟進，並納入醫療給付。

2024年EHA（歐洲血液學協會）大會相關研究建議，骨髓幹細胞移植前後如能完成全程治療，將可提高疾病緩解的機率，不過，術前8次、術後9次，共需17次，自費費用恐超過200萬元。李啟誠為病友請命，希望在疾病第一階段就能獲得最好的治療，以延長疾病穩定期，並可節省日後醫療資源。

癌症 腎臟 腫瘤

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