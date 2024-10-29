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德國紐倫堡發明展 台灣33件作品參賽獲26面獎牌

中央社／ 柏林29日專電

台灣代表團在德國紐倫堡國際發明展再創佳績，33件參賽作品中有26件獲得肯定，包括10面金牌、10面銀牌及6面銅牌，在國際舞台上展現台灣的創新力。

紐倫堡國際發明展（iENA）是全球歷史最悠久且最具影響力的發明展覽，今年吸引來自31個國家的260家參展商，展示超過500項創新發明。

台灣代表團今年展出作品涵蓋智慧家居、健康科技及環保節能等多個領域，充分顯示台灣科技研發的多元應用性和創新實力。

台灣代表團團長沈毓豪表示，今年台灣青少年組表現亮眼，共獲得5面金牌及1面銀牌，這與臺東縣的「三級銜接計畫」密不可分。

該計畫將創意發明教育貫穿國小到高中的各階段，致力於培養學生的創新思維和解決問題能力，取得了顯著成效。

例如，臺東縣豐田國中學生研發的「數位式顏色取樣設備」於發明展中獲得金牌，該裝置能精確檢測顏色，便於藝術創作，充分展現學生在科技與實用創意方面的潛力。

臺東縣寶桑國中的「磁吸式餐具組」亦榮獲金牌，該作品幫助手力不足者穩定握持餐具，反映學生團隊對特殊需求族群的細緻關懷。

此外，彰化縣今年首次推動創新發明教育計劃，由彰化藝術高級中學參賽作品「心智帽」一舉摘得金牌。該帽結合腦波與人工智慧技術，可提供學生即時的專注力數據，協助專注訓練。對此，沈毓豪表示，彰化縣的首次參展即獲佳績，顯示教育計劃成效顯著，值得肯定。

在企業參賽者方面，台灣中小企業的創新實力同樣備受矚目。應用於保健領域的「痛快噴薄膜噴劑」、「石墨烯保健鞋」及「暖宮薄膜貼布」等產品皆獲金牌，展現台灣中小企業在健康與創新科技上的競爭力。

此次比賽中，個人參賽者的表現也十分亮眼。例如，鄧立維的「傷口固定裝置」榮獲金牌，該裝置設計用於加速傷口癒合並穩定固定，適用於醫療領域；張運霖的「飛行暨安全航行裝置」和施瑞源的「露營釘結構」分別獲得銅牌，而杜慶然的「磁輪發電設備」則獲銀牌。

沈毓豪指出，此次台灣代表團在紐倫堡發明展的亮眼成績得益於政府多年的支持。他期望未來政府能進一步制定完善的獎勵措施，鼓勵更多優秀的國人及企業參加國際發明展，為台灣在國際創新舞台上爭光。

德國 發明展 金牌

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