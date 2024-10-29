驅動AI健康照護 國科會邀微軟、奇美醫院共同合作

為推動智慧醫療的落地應用，國科會台灣科技新創基地南部據點（Taiwan Tech Arena South, TTA South）邀集國際大廠Microsoft（微軟）、奇美醫院、南台科技大學智慧健康醫療科技中心，與科技新創共同研商醫療場域跨域合作模式及出海應用，進一步鞏固南台灣智慧醫療的產業生態系。

AI浪潮席捲醫療產業，TTA南部據點昨舉辦「AI驅動健康照護場域新視界：人機協作創新整合」座談暨媒合交流會，聚焦「智慧科技大南方產業生態系」策略中的「鏈場域」議題，強調鏈結各場域資源，促進跨界合作。

國科會產學及園區業務處長許增如表示， TTA南部據點串鏈在地機構導入新創能量，協助百工百業升級轉型並拓展市場。針對「鏈場域」主題，聚焦AI健康照護領域，引領科技新創逐步嵌入南台灣醫療體系，促進AI應用導入大型教學醫院、診所及照顧機構、甚至家庭，讓全民享受精準醫療帶來的效益，並促進醫療技術的跨領域應用，擴展智慧醫療的未來發展。

微軟台灣健康與醫療產業公共業務事業群總監劉致宏表示，目前產業的AI技術能大幅提升醫療效率，緩解全球醫護人力短缺的困境。奇美醫院實證醫學暨醫療政策中心主任廖家德則說明，透過導入微軟Azure人工智慧服務應用，醫師病歷書寫的時間從1小時縮短至15分鐘，藥師每日服務病人數更提升1倍。

南台科技大學智慧健康醫療科技中心主任王明賢分享，與奇美醫院的合作與實踐包括AI技術與加值研發、智慧醫材系統整合、醫療IoT應用系統開發等，落實技術落地生活與社區健康發展。透過以上跨界合作的經驗分享，同時串聯新創一對一媒合交流，盼縮短台灣科技新創進入國內外健康照護場域的門檻，加速新技術落地應用。

國科會表示，面對少子化、高齡化議題，醫療照護場域導入AI創新整合已成為顯學，TTA南部據點積極串起南台灣大規模醫療體系、致力推動數位轉型的國際大廠，以及培育跨域人才的技職體系，協助新創團隊技術突破、市場開拓與人才育留，並整合台南沙崙及大南方各區實證場域的優勢，加速AI科技研發、AI系統開發與應用的普及化。