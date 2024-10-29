服務業缺工嚴重 勞動部：須循序漸進解決

服務業缺工嚴重，商業總會與勞動部舉辦「服務業缺工座談會」，針對產業界吐苦水，勞動部長何佩珊表示，缺工問題必須循序漸進解決，面對整個國際環境的變動，政府單位必須審慎處理，從保護本國勞動市場為基準，以達到產業間發展平衡，但會努力擬訂可行政策，實際協助補集各產業界缺工狀況。

商總表示，今日共有48個各界產業代表以及29位相關目的事業主管機關代表出席，共同對於缺工現象進行深度探討，期望透過這場座談會積極尋求缺工解決方案，協助企業創造更具競爭力的工作環境。

商總理事長許舒博指出，9月開始就邀請各產業界公會提供缺工提案建議書，總共有22個產業代表提出26項缺工建議方案，其中以缺乏專業人士、修正「外國人從事就業服務法」第46條第1項第1款至第6款以及第8款至第11款工作資格及審查標準為主要訴求。

而在座談會中，中華民國環境檢驗測定商業同業公會提出缺少第一線測繪採樣人員問題，勞動部針對測繪業問題提出回應，除了持續積極推動擴大留用僑外生政策，未來也將與內政部地政司研議，將測繪業列入即可解決人力短缺的問題。

中華民國廢棄物清除處理商業同業公會則提出，清除廢棄物的工作環境惡劣因素，以致於本籍年輕勞工就職意願極低，即使調高薪資，亦無應徵者，而環境部資源循環署則回應，將重新評估清除業是否也開放移工申請。