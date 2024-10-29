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2030供電無虞 卓榮泰：合理預算等條件配合下可達到

中央社／ 台北29日電
經濟部長郭智輝（右）與行政院長卓榮泰。（中央社）
經濟部長郭智輝（右）與行政院長卓榮泰。（中央社）

政府多次表示，到2030年供電無虞。行政院長卓榮泰今天在立法院表示，計畫、時程都有了，只要給政府充裕的時間、合理的預算，立法院強力監督，全民一起努力，是可以達到這個目標。

卓榮泰今天應邀至立法院進行「能源配比及電價政策」專案報告，並備質詢。

民進黨立委莊瑞雄質詢時表示，台灣能源有將近96%仰賴進口，中共軍演現在改採封鎖方式，一旦遭遇封鎖禁運，台灣能源確實面臨很大風險，台灣能源進口的儲量是幾天。

經濟部長郭智輝說，天然氣是8天，煤炭是42天，但不能講太詳細，這是國安問題。

莊瑞雄表示，台灣的鄰國日本是36天，俄烏戰爭後歐盟要求會員國的能源儲備30到60天，台灣只有8天，確實要未雨綢繆，因應突發狀況。

卓榮泰指出，未來政府會持續增加安全儲量，這個數字還在研議中，一定會增加安全儲量，至於途徑，包括增加接氣站、接氣槽，增加船次、班次，都是未來的計畫之一。

不過，莊瑞雄表示，預計在2030年前，將有10座AI數據資料中心要在台灣設廠，但供電如何穩定，政府真的這麼有信心嗎。

郭智輝指出，每個世界大廠都想接近台灣設立AI資料中心，因為台灣在AI晶片及伺服器是世界第一名，台灣的電價相對沒有那麼貴。政府要強化綠電供應，希望從現在能源占比20%拉到2030年的30%，零碳是政府長遠的重要目標。

不過，莊瑞雄表示，政府一再說，2030年之前供電無虞，但他認為「氣魄不夠」，能源政策不能只規畫5年，包括10座AI數據中心，還有台灣的科技發展，用電量還是會再增加，電到底夠不夠。

卓榮泰說，今天向立法院的報告是推算到2033年。莊瑞雄表示，到2033年氣魄也是不夠。

卓榮泰表示，現在是先講的比較保守．未來幾年能源發展會有比較革命性發展，會密切注意這個趨勢，政府現在計畫、時程都有，只要給政府充裕的時間、合理的預算，立法院強力監督，全民一起努力，「我們可以達到這個目標。」

郭智輝更表示，讓台灣成為世界AI第一強國家，電很重要。最新的科技發電技術，應該在2040年之前就會穩定，現在只算到2033年，他相信2030年這個世界會有非常大的改變。

莊瑞雄也提到，核電重啟至少5年時間，若重啟核電，政府預計要設在哪裡，郭智輝對此表示，現在區域經濟學開始被討論，民主聯盟國家可以相互支援，特別是能源部分。

卓榮泰 立法院 莊瑞雄

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