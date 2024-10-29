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台鐵1到9月開發30款特色便當 創近3500萬元營收

中央社／ 台北29日電
圖為日前台鐵公司推出的全新「茶香燻雞便當」，每份售價100元。圖／台鐵提供
圖為日前台鐵公司推出的全新「茶香燻雞便當」，每份售價100元。圖／台鐵提供

台鐵便當受到旅客喜愛，今年1到9月開發30款特色便當，創造出新台幣3447萬5798元銷售營收。台鐵也開發雙主菜便當及營養餐便當，要拓展不同客群。

台鐵今天發布新聞稿表示，在便當開發策略上，近年來和交通部觀光署、縣市政府及日本鐵道等單位聯名合作，持續推出短銷特色便當，今年1到9月就共開發特色便當30款，創造3447萬5798元銷售營收。

台鐵指出，常銷型便當今年嘗試「重磅雙主菜」及「均衡營養餐」雙路線模式，並以南部「好事成雙便當」及北部「茶香燻雞便當」試水溫，要開拓不同客群。

台鐵說，5月起開發多款新台幣120元便當，以雙主菜或高價食材為特色，其中尤以高雄餐旅分處的「好事成雙便當」表現最令人驚豔，黃金排骨加上香酥魚排的雙主菜豪華組合，搭配美味滷蛋、豆干炒丁香、鮮枝捲及季節時蔬2款，開賣至今，連續5個月皆創造超過100萬元的月銷售額。

均衡營養餐則是響應衛生福利部國民健康署推動「營養及健康飲食促進法」，由台北餐旅分處10月17日推出的「茶香燻雞便當」，主菜選用以茶葉燻製的雞腿排，主食以白米加上紅藜、糙米等未精製全榖雜糧，搭配玉米，能保留更多天然營養素，並將蔬菜及膳食纖維增量及選用非油炸豆製品，符合現代人對於低油、低鹽及高纖飲食的需求。

台鐵說，未來將根據市場回饋，持續研發適合不同客群需求的台鐵便當，在美味及符合食品安全的基礎上，結合在地食材，開拓附業發展。

便當 健康飲食 台鐵

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