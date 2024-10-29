想見你、茶金…文化部推10條影視主題遊 台北國際旅展見

2024台北國際旅展今天舉行展前記者會，文化部今年以「我的島嶼ACTION！」為主題，透過「想見你」、「茶金」等10部影視作品，帶出10條不同文化主題遊程。

以「文化帶路ON THE WAY」品牌參展的文化部表示，經典的影視作品是不同年齡層共同回憶，今年以影視主題作品作為切入點，規畫10條主題遊程，將電影主題與在地文化進行結合，深入地方，希望透過電影為旅行帶路，引領民眾在走訪、回味熟悉的場景風光外，更能了解動人在地故事。

影劇主題遊程路線，包含「茶金」以特色東方美人茶，帶領台灣茶文化走入國際成為世界唯一；KANO從日治時期農林培育學校「嘉農」出發，認識嘉義林業文化；「斯卡羅」透過羅妹號事件，看台灣各族群透過通譯與物資交換下達到共和；「總舖師」辦桌文化，開啟台灣人重視生活娛樂及節慶歡喜；「太陽的孩子」於花蓮水梯田間，聆聽部落耆老述說復育海稻米的故事。

「飲食男女」餐桌上談起國軍移民來台後，街坊鄰居互助的眷村生活；「不能說的秘密」在淡水探索馬偕路徑，從中認識台灣近代醫療與教育發展；「魔法阿媽」熱鬧的基隆中元祭，牽起人與人之間最真摯羈絆；「消失的情人節」在嘉南地區鹽分地帶，找到過往白金歲月榮景；「想見你」從台南安平建城，感受台灣400年走過的文化積累。

今年10條影視主題遊程與17個在地團隊合作，提供民眾在地出發的視角與觀點，同時邀請旅遊業者加入推廣文化觀光行列，期待台灣文化旅遊推廣至國際市場，如席捲日韓的「想見你」主題遊程，期待能吸引海外修學旅行團體，讓來台外國學生以更輕鬆有趣方式，認識台灣豐富歷史底蘊。

2024 ITF台北國際旅展將於11月1日至4日在南港展覽館登場。