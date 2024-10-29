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智慧電表安裝過慢？ 台電：已裝300萬具占全台用電量8成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電布建智慧電表（AMI）連結台電APP應用。圖／台電嘉義區處提供
台電布建智慧電表（AMI）連結台電APP應用。圖／台電嘉義區處提供

智慧電表建置速度遭立委質疑過於緩慢，目前才完成300萬具，全台用電戶約1450萬戶，等於花了超過10年時間才完成2成用電戶的智慧電表更新。台電對此表示，到今年6月智慧電表安裝雖然才超過300萬具，但已含蓋全台用電量的8成，因為台電是優先完成高壓用戶的布建，所以數量雖少，含蓋用電量卻大。

同時，立委也質疑安裝的智慧電表沒有網路功能，台電表示，主動規劃的布建區內只有5千多戶已安裝電表但尚未安裝通訊模組，主要是因為電表與通訊模組承攬商的安裝時間落差，已要求承攬商加速趕辦安裝。

台電指出，高壓用戶的智慧電表從2009年開始布置，至2013年已全部完成，2.5萬戶的用電量占全台6成，低壓用戶的數量遠超過高壓用戶，約有1450萬戶，目前布建規劃主要採區塊安裝，原則上以用電量較大或較具有節電潛力等地區為優先。如果用戶申請使用時間電價、需量反應方案，或住家有設置再生能源併網時，台電也將會主動協助換裝。

全國低壓用戶約1450萬戶，加上高壓用戶2.5萬戶，智慧電表從2009年開始安裝至2024年6月完成300萬具，台電指出，已達成今年預定目標，未來每年會以100萬具的速逐年安裝，預計2035年完成智慧電表的全面布建。

從2009年到2035年，智慧電表需時長達25年才能全國布建完成，速度相當緩慢，台電解釋，智慧電表是委外安裝，量能有限，以2035年要達成全面布建目標計算，1個月要完成8萬具智慧電表的安裝，數量不少，且重點是，目前已安裝的300萬具智慧電表，已能涵蓋全台用電量的8成。

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