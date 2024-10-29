來台旅客估750萬人 觀光署：加強行銷往上衝刺
今年來台旅客人次約750萬人，交通部觀光署副署長林信任今天說，原本3月時單月有80萬名旅客，但受天災影響，來台旅客崩跌，全年750萬名旅客沒有問題，後續加強行銷再衝一波。
交通部原本訂今年來台旅客目標為1200萬旅客，後來因陸客未開放來台，下修為1000萬旅客，交通部長陳世凱日前坦言全年約750萬旅客來台。
林信任今天在ITF台北國際旅展展前記者會表示，今年3月時單月來台旅客已經有80萬名，且過去4月、8月及12月是來台旅客的旺季，因此原本預估4月可以單月破百萬旅客，後來因為遇到403地震，4月單月只剩60幾萬，5月份持續往下。
林信任指出，地震發生後，雖然第一時間就到海外進行安心旅遊宣言，也讓國際媒體了解台灣面對天然災害的復原能力，但多少還是影響旅客來台的信心，今年750萬旅客應該沒有問題，會繼續行銷，希望年底再衝一波，可以再往上走。
林信任表示，至於某些國旅區域讓外界覺得消費特別高，會結合當地業者甚至透過跨部會或者觀光圈的模式，讓定價透明化，讓旅客可以接受並讓業者自律。
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