快訊

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

康芮颱風17時30分發海警！首波警戒範圍出爐 氣象署揭17時中心位置

空服員呼籲「飛機上別做3件事」 過來人秒懂：超丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名空服員分享，在飛機上最好不要做3件事，因為會帶來極大的困擾。示意圖／Ingimage
一名空服員分享，在飛機上最好不要做3件事，因為會帶來極大的困擾。示意圖／Ingimage

搭飛機時，會做什麼事情消遣呢？一名空服員分享，在飛機上最好不要做3件事，因為會帶來極大的困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名空服員在社群平台「Threads」表示，請大家不要在飛機上做3件事，分別為「使用AirPods」、「戴透明牙套，在吃飯時拆下來放在餐盤上」、「在下降到落地時換SIM卡」，他直言「這些東西容易消失在飛機上無盡的黑洞裡，接著就會看到空服員拿手電筒，無濟於事的趴在地板上尋找黑洞」。

貼文一出後，不少過來人都爆共鳴，紛紛表示「才剛發生完……在飛機上戴著耳機睡著，一支直接飛到後面，但實在不好意思問後方的人或空服員，只好等全部人下飛機才開始找」、「我就是有一次拿下耳機吃飯，然後整盤進入推車裡。下飛機後，全部只剩下我跟一群空服員，她們又是拆椅子、又是翻餐車，在放棄之餘，總算在餐車裡一群餐盤裡找到了耳機」。

此外，還有網友提到曾用Gucci耳環換SIM卡，「SIM卡沒丢，Gucci耳環一下子滑到不知哪兒去了，在下降到落地的時候都在找後排的椅子，結果它躺在前一排椅子的下方」；更甚者，還有鄉民坦言曾把護照搞丟，「有次我坐商務艙，躺平時護照掉到椅子縫隙裡…下了飛機發現護照沒了衝回去，也是拆椅子，裡面除了我的護照，還有手機啥的雜七雜八」。

搭飛機 椅子 空服員 護照

延伸閱讀

醫搭星宇航空「免費被升等商務艙」 內行曝2關鍵：機率比較高

要求商務艙「柳橙汁新鮮現榨」…乘客嗆1句讓空姐傻眼

報名旅行社歐洲團…9成團員「豪擲13萬升商務艙」！年輕夫妻原地驚呆

飛機空轉半天不起飛！他下機「回國」被蓋這印章 直呼人生第一次

相關新聞

雲端發票抽獎有貓膩？財政部：中獎名單沒問題

財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，被爆料3期中獎人疑似有重複，賦稅署官員強調，「這是機率問題」，每期抽獎前系...

長榮復航桃園-青森航班 每周3班以空巴A321-200執飛

長榮航空桃園－青森航班今再度啟航，提供每周3班的飛航服務，日本青森縣廳今於青森機場舉行慶祝儀式，期盼透過青森定期航班吸引...

空服員呼籲「飛機上別做3件事」 過來人秒懂：超丟臉

你搭飛機時，會做什麼事情消遣呢？一名空服員分享，在飛機上最好不要做3件事，因為會帶給空服員極大的困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

腸病毒大流行 預計年底脫離高原期

今年腸病毒大流行、疫情很反常，要更注意居家整潔衛生！疾管署29日於記者會表示， 20日至26日腸病毒門急診人次較前1週上升10.3%；疫情目前已進入高原期，預估11月底後才會下降，12月底脫離流行。疾

五月天花蓮演唱會延期 觀光署改口：加碼住宿補助照常

五月天等藝人原定本周於花蓮舉辦「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會，振興當地觀光，觀光署也祭出加碼...

台北藝博會落幕 觀眾族群體現市場變化大

ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會昨天落幕，主辦單位今天統計，約49.5%觀眾有5年以上觀展經驗，而此數據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。