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五月天花蓮演唱會延期 觀光署改口：加碼住宿補助照常

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，推動花蓮3.0住宿加碼措施。圖/觀光署提供
為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，推動花蓮3.0住宿加碼措施。圖/觀光署提供

五月天等藝人原定本周於花蓮舉辦「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會，振興當地觀光，觀光署也祭出加碼住宿補貼。受康芮颱風影響，主辦方相信音樂今宣布演唱會延期。觀光署原表示振興補助配合延期，稍早又發布新聞稿指出，原演唱會期間住宿補助照常辦理。

觀光署表示，為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，推動花蓮3.0住宿加碼措施，然受康芮颱風來襲影響，花蓮公益演唱會主辦單位已宣布延期舉行，經觀光署多方考量，決定原公益演唱會前後住宿加碼措施維持不變，希望國人持續支持花蓮觀光。

觀光署指出，原訂花蓮3.0住宿加碼措施，於演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間（前後區間擇一），可再額外享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」優惠，但受康芮颱風影響，公益演唱會主辦單位今宣布延期，並將另行公告舉辦時間，觀光署將維持原公益演唱會前後住宿加碼措施，國人可視天候，利用演唱會後3天（11月4日至11月6日）持續支持花蓮觀光。

觀光署表示，後續將持續視執行情形，滾動式檢討花蓮地區振興方案。更多相關資訊可至交通部觀光署行政資訊網（https://admin.taiwan.net.tw/businessinfo/FilePage?a=21490）查詢。

演唱會 花蓮 觀光署

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