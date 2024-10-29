巨型媽祖遶境林園工業區 綠色和平籲政府檢討四輕擴建

「全球塑膠公約」談判會議將於11月底於韓國舉行，東亞地區減塑進程將成為世界的焦點。綠色和平今抬著一尊高達3.5公尺高的媽祖在高雄林園石化工業區舉辦微型遶境，行經中油石化事業部、四輕、台塑等石化及塑膠生產工廠，呼籲政府通盤檢視石化產業擴張的必要性。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭指出，塑膠有99%來自石油跟天然氣，這是不少人會忽略的事實，呼籲行政院、經濟部和環境部盡快檢討台灣石化以及塑膠製造產業的需求，尤其今年核定四輕擴建，和淨零減碳目標自相矛盾，也跟不上國際減塑腳步，期待台灣政府再度成為東亞領頭羊，淘汰一次性塑膠、設定重複使用目標的政策，展現成為減塑典範的企圖。

今天的遶境隊伍出動近40名行動志工，拉著「四輕擴張，神明嘸愛」標語，以看顧著台灣人民、香火鼎盛的民間信仰媽祖為主神，並有「塑膠減產」、「停止擴建」等令旗在兩旁，兩只大號「無杯」的擲筊，象徵石化擴張，媽祖也搖頭的意涵。為此，綠色和平表示，事先到林園區周邊的媽祖廟上香詢問，擲筊得到聖杯才進行這個創意遶境行動。

綠色和平指出，近年全球石化產能過剩，亞洲已出現結構性的供應過剩，利潤持續偏低或成為負值，全球近24%的乙烯產能面臨關閉風險。在台灣，石化業依然以生產大宗泛用塑膠為主，以四輕為例，主要製造乙烯，然而根據中華石油化學工業2024年報顯示，過去10年台灣對乙烯的需求量從2019年持續下降，2023年下降幅度對比全球來得更嚴重，但行政院卻於2024年初核定四輕更新的計畫，預計擴大新建乙烯年產能 100萬公噸的輕油裂解工場。

莊筱庭呼籲，從國際到在地都顯示石化產能過剩，供過於求，石化產業也增加塑膠垃圾和環境汙染，加劇氣候變遷，針對四輕擴建，政府應有更全面的評估和審核機制，像是工安和環評委員會，以及園區人員就業需求和輔導轉型等相關措施，都應審慎以對。