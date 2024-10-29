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「異常出血」是子宮內膜癌警訊 醫：肥胖是致癌主因

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
女性若有非經期期間或異常出血，都應盡速就醫檢查。本報資料照片
女性若有非經期期間或異常出血，都應盡速就醫檢查。本報資料照片

今年9月，北市議員許家蓓因罹患子宮內膜癌病逝，讓各界加強重視婦癌預防及治療。國健署呼籲，子宮內膜癌好發於50至70歲婦女，停經後的女性，如果有不正常陰道出血、分泌物異常，要小心是罹癌警訊。年輕女性若月經滴滴答答或經血量突然變多，不要拖，盡快就醫檢查。

根據我國最新癌症登記資料顯示，110年新診斷出子宮體癌個案3,181名，其中子宮內膜癌占92.61%，將近3,000人。其標準化發生率為每10萬人17.0人，為我國女性癌症發生率第5位，發生的年齡中位數為57歲。

112年子宮體癌死亡人數為535人，標準化死亡率為每10萬人2.4人，為我國女性癌症死因第10位。中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁表示，子宮內膜癌為女性生殖道常見三大惡性腫瘤之一；因內膜癌生長緩慢，且早期就會出現「異常出血」，並非完全無症狀。

子宮內膜癌有跡可循，以110年癌症登記資料來看，診斷出子宮體癌時有71.9%的個案，屬於第0期或第1期之預後較佳的癌症發展初期。近5年的癌症登記資料平均值顯示，子宮體癌之5年存活率為83.9%。

子宮內膜癌好發於50至70歲婦女，不過近年來有年輕化趨勢，主要原因是受到環境荷爾蒙、飲食西化影響。「國人太愛進補了，女性初經之後，喝四物湯、中將湯，停經後又補充蜂膠、蜂王乳」，曾志仁認為，這些都會過度刺激雌激素，較易得子宮內膜癌。

而國人飲食西化，吃進過多油脂、高鹽、高糖，累積成脂肪，「肥胖」是子宮內膜癌的主要元兇，尤其是身體質量指數（BMI）大於30者。曾志仁說，脂肪會誘發癌症細胞成長，也會製造過多的雌激素，中年婦女容易發胖，一定要靠運動、飲食控制體重。

根據美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research，AICR）指出，規律運動、健康飲食及維持適當體重，可有效降低20至30%罹患子宮內膜癌的風險。曾志仁建議，預防子宮內膜癌或任何癌症，最好的方式是保持心情愉快、充足的睡眠、養成運動習慣、多吃原型食物。

子宮內膜癌目前尚無有效篩檢工具，若發現停經後出血、經期不規則、經血變多、持續性陰道出血或紅色分泌物，以及貧血、倦怠，下腹疼痛等症狀，應就醫接受專業診斷並及早治療。

健康飲食 子宮 癌症

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