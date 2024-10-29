新北汐止東山煤礦保留豐富 基隆社大來文史走讀

汐止區重要的東山煤礦文史保留豐富，除了新蓋好的鄉長厝牆有煤礦故鄉文史牆，現場還有運煤車可以看，完整的鐵道文化以及煤礦文物保留，所以，基隆社大的基隆河文史走讀就來到了汐止鄉長地區，由在地的文史工作者進行導覽。

一行人從橫跨基隆河的鄉長厝橋開始走讀行程，由汐止區調解會主席，同時也是東山煤礦文史工作室負責人王安成進行導覽，東山煤礦是汐止重要的礦場，因為，鄰近包括基隆友蚋的煤，也都必須運到汐止這裡的五堵車站運出去，有深厚的歷史淵源，所以，基隆社大黃臘石課程，講師就帶著學員來到汐止煤礦的故鄉進行基隆河文史走讀。

基隆社大講師陳坤松表示，基隆社區大學今年主辦基隆河沿岸文化跟礦石的走讀，有準備五場專門在探討基隆河沿岸的礦業，有三場走讀沿岸土地公的信仰，二場是走讀淡蘭古道的路徑，鄉長厝這個地方是汐止跟基隆一個很重要的礦業的交匯地，另外，鄉長厝橋文史保留的很完整，最重要的是東山煤礦的坑口，目前還保留住，所以，就帶社員來實際走讀跟體驗。

東山煤礦文史工作室負責人王安成指出，基隆社大來探討東山煤礦，大家來進行交流，帶著他們走文史橋，是東山煤礦、煤礦故鄉相關的文史做一一的介紹，帶他們煤礦尋根，到煤礦舊址。

基隆社大學員說，很喜歡這樣的課程，對於地方文史都介紹的蠻清楚的，又有走讀課程，蠻喜歡這樣的方式學習，印象會比較深刻。

主要是因為東山煤礦文史保留豐富，包括鐵道文化、蒸汽三分車、七星煉焦場、洗選場，當天由王安成帶著大家邊走邊介紹，儘管下著雨，不過，大家探訪黑金故鄉的熱情不減，橋上的這鐵道輕便車也引起大家的興趣，當時礦業沒落，運煤鐵道，部分改為載人的輕便車，一台可以坐四個人，路程、收費標準，60年代的票價標的好清楚，大家也試坐感受，邊聽解說。接著也帶著前往東山煤礦工作室，裡頭展示了入坑安全帽、工作證、百年電石燈以及礦工自救呼吸器等等，完整的煤礦文史走讀，讓學員直說收獲滿滿。