台北藝博會落幕 觀眾族群體現市場變化大

ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會昨天落幕，主辦單位今天統計，約49.5%觀眾有5年以上觀展經驗，而此數據去年僅27%，顯示歷年展會觀眾群體不斷變動，市場變化快速。

台北藝博會由中華民國畫廊協會主辦，今年匯集來自8個國家和地區的123家展商，包括73家台灣本土畫廊與50家海外畫廊。畫廊協會今天透過新聞稿表示，約一半左右的畫廊分享有近9成新客戶，購藏族群包含資深藏家與年輕藝術愛好者。

國際藍籌畫廊就表示，透過台北藝博會與以往不熟識的資深藏家建立關係與交流管道，顯示出台北藝博會各家展商各有其不同客群與支持者的特點。

今年特別的是，台北藝博會提早於展會前啟動首屆「台北藝術週」活動，將台北市劃分為8個藝術區域，結合畫廊、美術館及各類文化機構，共同打造全城的藝術盛會，擴大效益。

畫廊協會理事長陳菁螢表示，今年博覽會不僅展現了藝術品交易的熱度，更成為跨文化對話的重要平台，是推動本土藝術與全球對話的重要支點。未來台北國際藝術博覽會將持續發展，進一步強化台灣藝術在全球的影響力，並推動台北成為亞太藝術的重要樞紐。