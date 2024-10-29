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腸病毒大流行 預計年底脫離高原期

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

今年腸病毒大流行、疫情很反常，要更注意居家整潔衛生！疾管署29日於記者會表示， 20日至26日腸病毒門急診人次較前1週上升10.3%；疫情目前已進入高原期，預估11月底後才會下降，12月底脫離流行。疾管署發言人羅一鈞指出，通常氣溫下降，腸病毒活躍程度也會下降，但還要再觀察。

冬天更要勤洗手

疾管署疫情中心副主任李佳琳在疫情報告中說明，監測資料顯示，20日至26日門急診就診計18266人次，較前1週上升10.3%，疫情呈上升趨勢且處流行期。目前腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型，病毒持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

「今年腸病毒疫情反常，到了秋冬還在上升！」羅一鈞指出，過去只曾經在2016年看到過冬天有明顯腸病毒疫情。依模式推估疫情，目前到11月底前都是高原期，預估最高點就診人次會在1.9萬到2萬人次之間，11月底後疫情下降，12月底才會脫離流行期。

注意重症前兆病徵

他提醒，今年腸病毒疫情最高峰落在6月底，當時單週就診20282人次，後續疫情若持續升溫，有可能會超過春夏那波疫情，創下今年新高；但通常氣溫下降，腸病毒病毒活躍程度也會下降，因此後續疫情是否受天氣改變影響仍要觀察，家長需注意小朋友洗手衛生，應落實洗手口訣與動作。

疾管署提醒，家中若有5歲以下嬰幼兒的家庭，應特別注意個人衛生，培養勤洗手的習慣，並定期消毒和清洗兒童常接觸的物品及玩具，如果家中的嬰幼兒經醫師診斷感染了腸病毒，應在家休息，並避免與其他嬰幼兒接觸，以減少交叉感染的風險；若出現重症的前兆，應儘速送往大型醫院治療，降低重症風險。

嬰幼兒多交叉感染

「若有這些症狀要注意！」疾管署指出，如果發現嬰幼兒有嗜睡、意識模糊、活力下降、四肢無力、無故驚嚇、全身肌肉突然收縮、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快等重症前兆，應儘速送往大型醫院接受治療。

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