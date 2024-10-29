登革熱增7例均屬中和新店群聚 北市個案定序相符

疾管署今天表示，10月22至28日新增7例本土登革熱，包含新北5例、彰化1例、台北1例，均屬於中和新店群聚；其中台北中正區個案無風險區活動史，但病毒序列與新北中和新店群聚相符。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，10月22至28日新增7例本土登革熱病例，包含新北市中和區4例、永和區1例、台北市中正區1例、彰化縣溪州鄉1例，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於10月12至24日。

李佳琳說明，7例個案均檢出登革病毒第2型，台北市中正區個案未曾至本土登革熱風險區域活動，但病毒基因定序結果與新北市中和新店群聚病毒序列相同；其餘6例均具新北市中和新店本土登革熱疫情風險區居住或活動史，或經基因定序與該群聚病毒序列相同，7例均屬相同群聚案件。

針對台北市中正區個案，羅一鈞說明，個案比較明顯的外地活動史，是在潛伏期間曾到新店區東面的山區，但過去風險區則集中在新店山區西面與中和交界地帶；因此評估個案感染源可能為新店區東面山區，或個案本身居住區，推測是與尚未發現的個案，或已發現個案尚未疫調到的活動史有重疊。

羅一鈞分析，台北市個案從發燒到通報只有短短1天，防治工作介入很快，因此評估中正區風險未升高；但由於疫情影響縣市及行政區均增加，且颱風康芮襲台將帶來各地降雨，病媒蚊孳生恐造成疫情持續甚至擴大，呼籲民眾務必主動清除積水容器，以免登革熱疫情於颱風後升溫甚至反撲。

疾管署指出，中和新店群聚個案累積已有77例，包括新北市新店區37例、中和區33例、新莊區1例、永和區1例、台北市3例、彰化縣1例及花蓮縣1例，無重症或死亡個案。

疾管署提醒，此群聚個案均為感染登革病毒第2型，感染該型病毒常有非典型症狀，如腹瀉、噁心嘔吐等腸胃症狀，容易被忽略，且重症及致死機率較高，籲請民眾須提高警覺並加強防範。