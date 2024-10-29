快訊

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

康芮颱風17時30分發海警！首波警戒範圍出爐 氣象署揭17時中心位置

台東長照新里程 智能科技成人尿布啟用

中央社／ 台東縣29日電

台東長照今天進入新里程碑，衛福部台東醫院和台東縣政府攜手推出智能科技成人尿布，可自動偵測、清洗、烘乾。

台東縣長饒慶鈴、國民黨籍立法委員黃建賓、台東市長陳銘風、台東縣政府衛生局長孫國平，以及大新科技公司副總經理許力人今天上午在台東醫院見證科技成人紙啟用，開啟台東長照新時代。

台東醫院表示，智能科技成人尿布透過內建感應器，自動偵測、清洗、烘乾，減少人力介入，即時數據紀錄提供更完善的照護資訊，讓住民享受乾淨舒適的環境，減輕家屬與照護人員的壓力。這產品也藉由數據模型提供早期健康警示，提升長照生活品質並降低後續醫療成本。

台東醫院表示，在招募照護人力不易的情況下，智能設備成為長照機構不可或缺的助力，台東縣致力打造一個安全、溫暖的高品質照護環境，讓每名長者都能享受尊重與關懷。

人力 長照

延伸閱讀

卓榮泰看花東鐵路雙軌工程 饒慶鈴要5億治水獲允諾

永續發展 饒慶鈴施政報告：焚化廠升級為資源回收中心

禁伐補償影響族人 饒慶鈴：行政院藐視昨已在台東上演

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

相關新聞

雲端發票抽獎有貓膩？財政部：中獎名單沒問題

財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，被爆料3期中獎人疑似有重複，賦稅署官員強調，「這是機率問題」，每期抽獎前系...

長榮復航桃園-青森航班 每周3班以空巴A321-200執飛

長榮航空桃園－青森航班今再度啟航，提供每周3班的飛航服務，日本青森縣廳今於青森機場舉行慶祝儀式，期盼透過青森定期航班吸引...

空服員呼籲「飛機上別做3件事」 過來人秒懂：超丟臉

你搭飛機時，會做什麼事情消遣呢？一名空服員分享，在飛機上最好不要做3件事，因為會帶給空服員極大的困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

腸病毒大流行 預計年底脫離高原期

今年腸病毒大流行、疫情很反常，要更注意居家整潔衛生！疾管署29日於記者會表示， 20日至26日腸病毒門急診人次較前1週上升10.3%；疫情目前已進入高原期，預估11月底後才會下降，12月底脫離流行。疾

五月天花蓮演唱會延期 觀光署改口：加碼住宿補助照常

五月天等藝人原定本周於花蓮舉辦「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會，振興當地觀光，觀光署也祭出加碼...

台北藝博會落幕 觀眾族群體現市場變化大

ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會昨天落幕，主辦單位今天統計，約49.5%觀眾有5年以上觀展經驗，而此數據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。