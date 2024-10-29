台東長照新里程 智能科技成人尿布啟用

台東長照今天進入新里程碑，衛福部台東醫院和台東縣政府攜手推出智能科技成人尿布，可自動偵測、清洗、烘乾。

台東縣長饒慶鈴、國民黨籍立法委員黃建賓、台東市長陳銘風、台東縣政府衛生局長孫國平，以及大新科技公司副總經理許力人今天上午在台東醫院見證科技成人紙啟用，開啟台東長照新時代。

台東醫院表示，智能科技成人尿布透過內建感應器，自動偵測、清洗、烘乾，減少人力介入，即時數據紀錄提供更完善的照護資訊，讓住民享受乾淨舒適的環境，減輕家屬與照護人員的壓力。這產品也藉由數據模型提供早期健康警示，提升長照生活品質並降低後續醫療成本。

台東醫院表示，在招募照護人力不易的情況下，智能設備成為長照機構不可或缺的助力，台東縣致力打造一個安全、溫暖的高品質照護環境，讓每名長者都能享受尊重與關懷。