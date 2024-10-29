ITF台北國際旅展11/1登場 初估人潮成長5%

ITF台北國際旅展將在11月1日登場，台灣觀光協會會長簡余晏今天說，今年111個國家和城市等共1500個攤位展出，預計進場人潮可以較去年展期成長5%。

ITF台北國際旅展11月1日至4日在台北南港展覽館一館登場，展出規模達1500個攤位。

簡余晏今天在展前記者會表示，今年ITF台北國際旅展有111個國家和城市踴躍報名，中央與地方政府、航空公司、旅行社、飯店、郵輪和遊樂園共1500個攤位展出，10個邦交國也來參加，共同打造一場國家級的旅展，展現永續創新的旅遊資源。

簡余晏表示，遊程不再只談CP值，也有很多高品質遊程，文化面向的原民、客庄、低碳鐵道、綠色遊程，以及搭配台灣經典影劇，推出明星打卡點，現場包含李多慧、原子少年FEniX 、味全、富邦、台鋼燦星啦啦隊、林氏璧、網紅明星歌手全都來了。

「如果您來台灣，您會一輩子愛上台灣。」簡余晏指出，台灣人不只出國購物活力十足，現在熱度及知名度躍升，全世界都關心台灣，再加上業者推出爬山環島腳踏車各式新穎玩法 ，台灣的多元包容與溫暖美景深深吸引旅人。

簡余晏指出，去年4天展期有34萬4475人次，今年進場人次預計成長5%。至於颱風康芮可能直撲台灣，簡余晏說，已經做好萬全準備，將會跟著台北市政府的決策後再對外公布。

交通部觀光署副署長林信任指出，今年邀請88名國外買家來台進行商業洽談，希望透過旅展，讓台灣觀光向上，國際旅客一年比一年好。