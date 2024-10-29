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減少一次性餐具！環境部擬與外送業合作 推動循環容器

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今舉行「餐飲外送包裝減量圓桌論壇」，邀集外送平台、連鎖餐飲、速食、飲料、超商業者、政府部門及學者專家等研商擴大推動外送平台循環容器。環境部長彭啓明於會後首訪。記者葉冠妤/攝影
環境部今舉行「餐飲外送包裝減量圓桌論壇」，邀集外送平台、連鎖餐飲、速食、飲料、超商業者、政府部門及學者專家等研商擴大推動外送平台循環容器。環境部長彭啓明於會後首訪。記者葉冠妤/攝影

環境部先前推動循環杯，擬再擴大與外送業者合作推動循環容器。環境部今舉行「餐飲外送包裝減量圓桌論壇」，邀集外送平台、連鎖餐飲、速食、飲料、超商業者、政府部門及學者專家等與會。環境部長彭啓明會後受訪表示，將推動外送平台提供循環容器的選項，減少一次性餐具使用，也兼顧國人健康。環境部預計先從已經有提供循環容器的餐飲店家做起，並優先鎖定飲料店。

彭啓明說，過去環境部曾推動示範案例，但量都不夠大，這次希望能主動做大。主要是很多民眾反映外送餐具使用大量塑膠袋，溶出化學品 可能致癌，因為民眾有這些抱怨跟疑慮，因此今天論壇也邀了衛福部食藥署參加，希望合作把證據講清楚，若真的對人體有危害就減少使用，看要如何處理高溫的食物容器，才能對國人健康有交代。

他指出，外送業者製造的垃圾量、塑膠袋的確增加很多，對於要做到資源循環零廢棄，垃圾減量很重要一環，因此環境部希望業者能一起減量，目前大家都有意願做，會議中也提到Momo網購減量有很好成效，紙箱量減少20幾％，環境部會努力來促成類似的營業模式。

彭啓明表示，未來將透過政府綠色採購，導入使用循環容器，舉例來說，現在政府部門就環境部在使用循環容器，其他部會都是用一次性容器居多。此外，他也預告十一月下旬會與保險業者、金融業者簽訂合作協議，人口數與20、30萬人，也可藉此導入餐飲業者的使用習慣。

彭啓明強調，這項政策不能造成民眾額外負擔，必須維持原有價格，主要是擴大喜歡環保、永續的族群，擴散到使用餐飲容器，他也說到，不希望是以環境部來補助，而是創造新模式， 讓使用飲食容器可以更健康。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩補充，108年已經推動循環容器，今天的與會業者當時都有參與，現在一年使用循環容器、循環杯約140萬個，等於一個月約12萬個，已經有初步模式存在，現在是希望擴大到外送平台，今天業者也分享包括歸還點方不方便、安全衛生跟成本、作業流程、系統整合等困難點。

賴瑩瑩說，foodpand目前已經跟「好盒器」 合作循環容器，Ｕber Eats則沒有，初步方向是希望本來就已經有在提供循環容器的餐飲業者礦大到外送，規劃從飲料杯開始提供循環容器服務。她也提到，增加的成本將由餐飲業者、政府、外送平台、消費者共同合理承擔，但細節還需要再進一步討論。

賴瑩瑩說，今天只是第一次會議，實際運作模式還有待討論，目前沒有朝法制化的規畫，上路期程也未定。

外送 彭啓明 環境部

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