打造「博笑座」！弘道攜手卡米地推出「爺奶脫口秀」

顛覆社會大眾對老人的刻板印象，弘道老人福利基金會二度攜手卡米地喜劇俱樂部舉辦銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說(ㄕㄨㄟˋ)」，今年27位素人演員已蓄勢待發，將於11月陸續於台北市、新竹市與台中市登場演出，台北場門票更所剩無幾。

弘道基金會攜手台灣單口喜劇搖籃「卡米地喜劇俱樂部」再次與長輩們一起用喜劇搭起代間互動橋樑，在知名喜劇演員壯壯、馬克吐司、龍哥領軍下，25位、均齡67歲的長輩們將人生經歷、親子拌嘴、愛情故事化為幽默笑梗，一起打造「博笑座」，邀請想大笑的人們一起來入座；台北場與台中場更將各有1位青年參與，為阿公阿嬤們的脫口秀演出，增添溫暖、逗趣的代間互動元素。

弘道基金會執行長李若綺指出，今年是第二次舉辦「爺奶萬萬說(ㄕㄨㄟˋ)」，去年第一屆有人談詐騙、環保、圓夢走朝聖之路，將長輩的經歷與、所見所聞透過段子傳遞給大家，台灣明年就要進入超高齡社會，意味著長輩人數越來越多，因此很需要「共融」，各個世代都開放心胸傾聽、理解眼前的人。

她說，許多年輕人喜歡聽、看喜劇演員以源源不絕的笑點來闡述各種議題，但只要遇到長輩多說幾句就會厭煩，因此或許試著翻轉長輩的表達方式和內容，讓他們將想傳達的人生經歷與智慧，用更吸引年輕人的方式表現出來。

今天記者會上，77歲的「俏老薑」鄭竟瑩，以「兒子的老房子」幽默比喻自己的小肚子，逗得現場哄堂大笑；最高齡78歲「羅東仔」鄭錦淵則分享了自己跟朋友「虧妹」糗事，還不忘自我提醒，不管幾歲「當豬哥都是會被修理的！」記者會現場還加碼分享，被同班青年學員帶去看陰道獨白的演出，完全超乎他想像。

本身也經營Youtube頻道、當起Youtuber的「俏老薑」說，有別於錄製影片可以NG重拍、自己講到爽，單口喜劇一個字不對就gg了，而脫口笑的特點就是釋放壓力，段子內容都是正面、有趣的，無形中對身心靈很有幫助。

看過第一屆表演的「羅東仔」則開玩笑地說，今年報名後有點後悔，從未接觸過單口喜劇的他壓力很大，不過能跟年輕人一起上課學習，看到、聽到完全不一樣的視野，讓他學到很多。