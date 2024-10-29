乾燥症患者欲哭無淚 北榮創新針灸療法助擺脫眼乾折磨

看了感人的戲劇卻欲哭無淚，小心患有乾燥症。台北榮總傳統醫學部整合醫學科主任張清貿最新研究「針刺療法」，針對乾燥症及乾眼症患者的風池及攢竹穴聯合針刺，顯著改善患者眼乾、灼熱刺痛、視線模糊症狀，並重新擁有舒適濕潤的眼睛。

張清貿研究團隊，長期致力結合中西醫進行「修格蘭氏症」（俗稱乾燥症）及「乾眼症」整合性治療。張清貿說，修格蘭氏症為自體免疫疾病，女男比為9.9比1，相較紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等自體免疫疾病，為潛在最多的疾病，患者常見眼乾問題，淚液分泌量小於5mm，遠比一般乾眼症的淚液分泌量小於10mm，更為嚴重。

張清貿指出，臨床上許多乾燥症患者形容，眼睛不適感就像有砂礫持續摩擦眼球，長期下來，不僅無法專心工作，連與家人相處時也時常感到痛苦不堪，但目前對乾燥症的根本治療多採用奎寧，而有研究指出長期使用奎寧，將增加視網膜病變機會，而尚未達到理想改善效果。

張清貿最新研究以「針刺療法」針對100名修格蘭氏症及乾眼症患者，分別進行風池與攢竹兩大穴位進行針刺治療，並與常規西醫治療進行對照比較。研究顯示，風池及攢竹穴聯合針刺療法施針15分鐘後拔針，患者淚液分泌量從原先2mm，顯著提升至4mm，而治療持續至8周後，淚液分泌量提升至8mm，改善效果更為顯著且穩定，充分展現針刺療法在慢性眼疾治療的獨特潛力。

張清貿說，研究也發現，接受針刺治療患者原本每天使用人工淚液多達9.36次，經治療後降至最好僅0.37次，達到了舒適濕潤的眼睛感受。受試者治療後，視界變得更為清晰明亮，效果約可維持1至2個月，整個人也變得更加舒適，生活品質得到前所未有的改善。目前針刺研究正在進行結案整理準備投稿國際期刊。

年近60歲林女士確診乾燥症將近20年，接受針刺治療前，乾眼症時不時的發作，常有紅腫熱痛，甚至引發頭痛，無法好好工作，經以滋陰潤燥、活血通絡藥物，以及臨床針刺風池與攢竹穴治療，口眼乾燥部份獲得極大的改善，尤其是淚液分泌量從0達到9mm，在原來在一片霧茫茫看不清楚的世界裡，有人出手扶持，撥開眼前的迷霧，那種感覺是筆墨難以形容的。

2023年，張清貿研究團隊首度發表使用中藥複方SS-1治療乾燥症的雙盲隨機安慰劑對照交叉設計臨床試驗，成功證實對免疫系統的調控及淚液分泌的改善效果。隨後，再進行「春雨清化飲」中藥茶包臨床試驗，結果顯示該配方能顯著提升患者的淚液分泌量，減少人工淚液的使用次數，並有效改善患者的睡眠品質。