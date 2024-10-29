腸病毒異常流行！營養師警告5年來最嚴重 親吐「中鏢三吃法」

據報導，疾管署今天表示，10月20日至26日腸病毒門急診人次較前1週上升10.3%；今年疫情反常，目前已進入高原期，預估11月底後才會下降，12月底脫離流行，且此波疫情可能超過春夏。營養師高敏敏近日在臉書「高敏敏營養師」發文提醒，全台已經有262班因為腸病毒停課，是五年來最嚴重的一次，特別針對感染腸病毒孩子的父母整理飲食指南。

首先，高敏敏強調中鏢腸病毒，最重要的就是多喝水！

提醒父母，小孩容易因為喉嚨痛不喝水而導致脫水，至於水分有沒有補充夠，可以透過尿液顏色來觀察： 透明～淡黃色：飲水足夠 黃色～橘黃色：飲水不夠 可以再多補充一點 橘色～深褐色：飲水過少！記得多補充水分

飲食方針依照「軟質」、「清淡」、「不刺激」三指標，建議少量多餐，不要強迫小孩進食，爸媽也可以幫小孩把食物切小塊一點 比較好吞嚥。

可以吃的軟質食物包含

一、高含水的蔬果：西瓜、蓮霧、哈密瓜、絲瓜、冬瓜。 二、軟質地點心：優格、布丁、奶酪、水果冰、冰淇淋。 三、軟質主食：麵線、粥、南瓜泥、地瓜。 四、高蛋白質食物：雞湯、蛋粥/魚粥、豆漿、豆花、蒸蛋。

營養師提醒家長有些孩童喝奶類反而會容易吐，這時候就先避免喝奶或少量給予。

避免刺激的食物

一、炸物：雞排、薯條、炸雞腿等等，會加重發炎症狀 讓病情好的更慢。 二、甜食：甜甜圈、含糖飲料、蛋糕等等，增加身體負擔及發炎症狀。 三、餅乾：洋芋片、爆米花、巧克力餅等等，乾硬餅乾 容易刺激口腔、喉嚨 導致疼痛增加。 四、黏稠、顆粒、酸類飲品，如：米漿、柳丁汁、堅果漿、羹湯。 以上容易刺激胃酸分泌 腸胃更不適，顆粒飲品可能讓嘴破更不舒服。

高敏敏表示，本來進入秋季就會脫離流行期的腸病毒，今年卻異常爆發，不僅是小孩要注意 爸媽、大人也要多加注意。病毒越演越烈 我們也要時刻鞏固保護力！