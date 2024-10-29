國健署擬推醫療性凍卵補助 最快114年元旦上路

女性年輕癌症患者經化療、放療可能增加不孕風險，但單純凍卵不在政府補助範圍內，隨生育保存意識抬頭，國健署正研擬醫療性凍卵補助，將優先規劃補助乳癌患者，最快年底預告、明年元旦上路。

乳癌是台灣婦女發生率第1位癌症，依據衛生福利部資料顯示，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，相當於每天約31名婦女被診斷罹患乳癌。衛福部國民健康署推動乳癌公費篩檢，以利早期發現，5年存活率可達90%以上。

考量年輕癌症患者經過化療、放療可能增加不孕風險，有治療前生育保存需求性，目前政府提供的不孕症補助項目中，單純凍卵不在補助範圍內，國健署研擬推出醫療性凍卵補助，將優先規劃補助乳癌患者醫療性凍卵。

國健署長吳昭軍今天告訴中央社記者，正在等委託單位擬定指引及「共享決策」（Shared DecisionMaking，SDM），待收到最後版本並確認，希望能在今年底公告，最快在明年1月1日上路。

趕在國健署之前，台北市衛生局已經拍板明年試辦醫療性凍卵，對象為40歲以下、經腫瘤科醫師認定因罹癌須治療而影響生育功能的女性，補助凍卵費用新台幣2萬元及一年3000元保存費，最高3萬2000元。

台北市立聯合醫院仁愛院區副院長詹景全下午在一場衛教記者會中表示，在生理、心理及經濟3大衝擊的夾擊下，導致癌友往往須在生命及生育間進行2選1，無法真正擁有生育選擇權，呼籲癌症高風險族群，應提前了解罹癌後的3大衝擊，提早進行準備，才能避免在面對癌症時措手不及。

「從開始打排卵藥到取卵約須2週時間。」台北榮民總醫院婦女醫學部醫師何積泓告訴中央社記者，建議患者病情允許下，可在化療前預作準備，另外因排卵藥物加上準備取卵期間應避免激烈運動，會有些體重增加狀況，通常之後就會恢復。