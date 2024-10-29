本土類鼻疽添1死 高雄6旬慢性病男就醫當天亡

疾管署今天表示，上週新增3例本土類鼻疽病例，其中1例死亡為60多歲高雄男性，有心血管、慢性腎病等病史，就醫當天死亡，提醒慢性病患颱風期間盡量待在家且關妥門窗。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在例行疫報表示，上週新增3例颱風山陀兒後本土類鼻疽病例，其中1例死亡，都位於高雄市，年齡介於40餘歲至70餘歲，3例均具糖尿病或慢性腎病等慢性病史，發病日介於10月11日至22日。

對於死亡個案，防疫醫師林詠青說明，為60多歲本國籍男性，有心血管、慢性腎病等病史，22日因為呼吸喘持續1天到急診就醫，檢查發現血氧過低，診斷已有嚴重肺炎合併呼吸衰竭，且有敗血性休克；處置時發生心跳停止，急救無效，在就醫當天因敗血性休克、嚴重肺炎、呼吸衰竭不幸死亡。

林詠青指出，疫調發現，個案獨居，風災期間住家附近沒有淹水，不確定有沒有接觸污泥污水，身上也沒有傷口；但在家或外出都沒有配戴口罩，研判感染原因可能是吸入性感染，為颱風山陀兒後類鼻疽死亡第2例。

颱風康芮逼近，疾管署發言人羅一鈞說，是否再造成類鼻疽疫情，主要還是考慮降雨是否造成淹水，因此仍要持續觀察；呼籲民眾若有慢性病，颱風期間盡量待在室內、關妥門窗及配戴口罩，避免帶病菌的空氣進入室內造成感染。

疾管署指出，今年國內已累計101例本土類鼻疽確定病例，其中20例死亡，為歷年同期最高，本土病例以65歲以上（59例）和50至64歲（31例）為主要年齡層，分布縣市以高雄市77例為多，其次為台南市10例、屏東縣4例和台中市4例，其中69例於颱風凱米後1個月內發病，6例於颱風山陀兒後發病。

疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，也可長達21天，此菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，於颱風後1個月內確診個案增加。