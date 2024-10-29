你也有腸躁症嗎？醫師指出背後四元兇 避開三食品可減緩症狀

你常常在壓力大或緊張的時候感覺肚子莫名開始不舒服嗎？這可能是「腸躁症」在作怪！陳志典醫師在臉書社團「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文點出背後四種原因可能讓你飽受腸躁症困擾

一、緊張壓力

腸道不僅僅是消化器官，還和大腦密切相連。當我們感到緊張或壓力時，大腦會影響自律神經，進而影響腸道的蠕動速度，有些人會因此腹瀉或者便秘。這種狀況如果持續，會讓人更焦慮，壓力又反過來影響腸道，形成惡性循環。

二、小腸細菌

我們的腸道裡住著無數的細菌，這些細菌主要在大腸活動。但對於一些腸躁症患者，細菌會跑到小腸，造成「小腸細菌過度增生（SIBO）」，這會導致腹脹、腹瀉或便秘。

三、先天大腸敏感

腸躁症患者的腸道比一般人更「敏感」。有些研究發現，腸躁症的人即使腸道內只有少量氣體，也會感到不適，這就是所謂的「內臟敏感度」。這也解釋了為什麼有些人會經常腹瀉，但身體仍能維持正常營養吸收。

四、食物選擇

雖然食物本身不是腸躁症的直接原因，但卻可能加重症狀。每個人體質不同，某些食物可能會引發不適感。常見的包括油膩食物、咖啡因、乳製品和辛辣食物。因此，了解自己對哪些食物敏感，是管理腸躁症的重要一步。

陳志典表示，腸躁症的成因非常複雜，而確切原因尚待研究，但以醫學界目前了解的情況，可以得知腸躁症是一種多因性疾病，而這些原因往往會彼此影響，形成惡性循環。陳志典提到，不少人來診就醫，主要是想確認自己的腸子沒有大問題，若只是腸子太敏感、容易緊張，那就與之和平共處，建議先以非藥物方式治療，例如減輕壓力、運動、飲食調整等，如果想嘗試益生菌也無不可。

最後，陳志典提醒腸道健康也反映心理健康，學會放鬆，讓腸胃也能輕鬆！