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新聞應從平台分潤 學者籲設議價仲裁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「數位平台應該分潤給媒體，但應該以市場機制議價，若由政府設立基金，恐喪失媒體自主！」學者江雅綺29日於公聽會指出，政府可仿效澳洲進行分階段強制議價，讓媒體獲得議價與分潤。學者王立達也認為一定要先建立議價機制，基金若要運作，一定要公開透明，否則容易有政府干涉媒體的疑慮。

數位平台不公平競爭

民眾黨立院黨團29日舉行「新聞有價、公平競爭－催生媒體議價法」公聽會。民眾黨立委黃國昌強調，許多歐洲國家都要求FB落地受管制，因數位科技平台與媒體產生不公平競爭，獲得大量廣告收益，盼儘速立法讓媒體能有更公平的議價分配。

民眾黨立委張啓楷則強調，自己過去是媒體人，也知道記者工作不容易，不過議價法案遲遲未通過，主要原因是1.國外平台不理、2.政府機關阻力，與3.媒體要更團結。他指出，盼透過公聽會討論議價制度如何建立，還有媒體議價若設立基金會該如何運作。

政府基金有分配問題

政大法律系特聘教授王立達強調，新聞是公共財，對於民主社會與文化傳承有很多貢獻，但目前並沒有部會願意承擔，因為行政院尚未確定對媒體議價的態度。他指出，應該先建立議價制度，基金若放在政府單位，恐有「黨政軍」干涉媒體的疑慮，即使要設立議價基金，也要公開透明。

他澄清說，外界認為議價機制的強制性很高、強迫數位平台付費，但其實是先尊重市場機制，包括自願協調、法律處理與調解後，若仍無法議價成功才進行仲裁，如今澳洲在議價仲裁已有先例，谷歌與Meta都有成功跟政府議價。台大新聞研究所教授林照真則說，谷歌雖然都會先反對議價，但最後都會守法，要注意的是Meta容易退出相關機制。

盼堅定議價立法

林照真還指出，澳洲、加拿大、紐西蘭等國都有議價法，對於新聞媒體與工作者的定義有不同規範，盼儘速立法，政府部門不要再反對。她認為，數發部過去反對最大理由是Meta，在加拿大與紐西蘭Meta都想退出議價機制。台藝大廣電系教授賴祥蔚則指出，希望政府態度能更強硬，澳洲就是如此。

「媒體創作應該有收入，基金是補助，兩個是不同概念！」海洋大學海洋法律與政策學院教授江雅綺指出，但新聞媒體要更團結爭取自己的利益，讓社群平台願意接受市場機制進行議價，基金則是公權力的後續補充，支持公廣媒體壯大固然是一條路，但建立議價機制才能讓整個產出有收穫，「有智慧就有財產。」

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機制 澳洲 議價法

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