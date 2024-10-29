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打疫苗不只防流感、新冠重症 研究：能降逾2成中風機率

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
亞東醫院中風中心主任唐志威說明接種流感疫苗，降低中風機率。記者李青縈／攝影
亞東醫院中風中心主任唐志威說明接種流感疫苗，降低中風機率。記者李青縈／攝影

新冠、流感公費疫苗10月開打，今年以「左流右新」為口號（左手打流感、右手打新冠）。10月29日是世界中風日，亞東醫院中風中心主任唐志威表示，不論是打流感疫苗還是新冠疫苗，都可以降低中風機率逾兩成。

唐志威說，根據加拿大研究顯示，打流感疫苗可降低中風機率達22.5%，也可降低心血管疾病機率。英國研究也指出，打新冠疫苗可降低中風和其他動脈栓塞疾病機率逾兩成，約在20%至27%間，也可降低靜脈栓塞疾病發生。因此民眾如有「三高」高血壓、高血脂、高血糖，建議打流感疫苗和新冠疫苗，減少中風和心血管風險

據2024年在「美國醫學會雜誌」（JAMA）發表的統合性分析亦顯示，接種流感疫苗者相較於未接種者，罹患心血管疾病的風險降低約34%。

據台灣心臟學會2023年發布的最新指南，對於曾患有冠狀動脈疾病或有相關風險因子的患者，接種流感疫苗可降低18%的心血管疾病相關死亡率。這些研究均顯示，接種流感疫苗對心血管健康有正面的影響。

唐志威說，有腦血管栓塞病史者也可以打疫苗，疫苗可以降低感染新冠肺炎引起的血栓風險，並減少重症比例及死亡率，因此腦血管栓塞病史的病人仍可接種新冠肺炎疫苗。然而，腦血管栓塞如果是屬於腦部靜脈栓塞或與特殊免疫或血液疾病相關，則建議與醫師討論後決定。

至於腦中風多久過後可以打疫苗？唐志威表示，在腦中風剛發作的急性期時，患者可能會出現中風症狀惡化、再次中風、心臟血管事件、感染等相關併發症，因此建議在中風急性期後，經醫師評估整體身體狀況已穩定，再施打疫苗。

接種流感疫苗、新冠疫苗可以降低中風機率逾兩成。圖／疾管署提供
接種流感疫苗、新冠疫苗可以降低中風機率逾兩成。圖／疾管署提供
腦血管栓塞病史者可以打疫苗
腦血管栓塞病史者可以打疫苗
中風急性期過後，建議經醫師評估整體身體狀況後再施打疫苗。圖／疾管署提供
中風急性期過後，建議經醫師評估整體身體狀況後再施打疫苗。圖／疾管署提供

流感疫苗 腦中風 風險

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