力抗國光疫苗變色事件...基隆幼兒流感接種率 成全國第一

新冠、流感疫苗自從10月開打至今即將滿月，衛福部疾管署今日公布各縣市接種成效。疾管署發言人羅一鈞表示，長者新冠接種率目標在春節前達到15%，目前已經達到10%，有機會提早達標。另外，基隆並未受到先前國光疫苗變色事件影響，學齡前兒童的流感接種率為各縣市最多。

「左流右新」開打4周，截至10月28日止，公費流感疫苗接種數約349.8萬人次，今年採購643萬劑接種量已經施打過半；與去年同期（371.8萬人次）落差已縮小至6%。上周流感疫苗接種數83.4萬，高於去年同期的82.1萬，打氣已有回溫。

全國流感新冠疫苗接種情形，流感疫苗65歲以上長者接種率為30.7%，學齡前幼兒為34.1%。羅一鈞指出，流感疫苗在都會區接種狀況較不佳，雙北、桃、竹、苗等地打氣比較弱，推測可能受到日前國光流感疫苗，膠塞瑕疵導致的變色事件影響，也可能跟接種站設立的便利性有關，部分縣市會加開接種站，希望民眾踴躍接種，避免秋冬疫情時被感染。

然而，該批出示流感疫苗有配送至台北、基隆、桃園、苗栗、台東、花蓮等六縣市。羅一鈞說，原先擔憂基隆也會受影響打氣疲軟，但基隆市流感疫苗的學齡前接種率為51.4%，高居各縣市第一。未來不排除請基隆代表分享如何化險為夷，讓疫苗打氣不受影響。

新冠疫苗接種量持續高於去年，已累計接種72.3萬人次，為去年同期（34.5萬）2.1倍。羅一鈞說，全國新冠長者疫苗接種率達10.8%，目標在春節前達到15%，彰化、嘉義、屏東、澎湖都已經達到中程目標，目前接種狀況良好，希望民眾把握機會踴躍接種疫苗。

11月1日將開放第二階段對象接種，分別為流感疫苗開放至50歲以上、公費新冠疫苗則開放年滿6個月以上的民眾接種。康芮颱風襲台，如遇颱風假，放假縣市則將暫停提供接種服務。符合公費流感及新冠疫苗接種資格者請儘速前往接種，及早獲得免疫保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。