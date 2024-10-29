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全台憂鬱症長輩破30萬僅1.3%就醫 家人多注意藍色風暴

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
董氏基金會與寶佳公益慈善基金會合作，推出「一起跳舞」老年憂鬱防治微電影，盼大眾認識老年憂鬱症。記者廖靜清／攝影
董氏基金會與寶佳公益慈善基金會合作，推出「一起跳舞」老年憂鬱防治微電影，盼大眾認識老年憂鬱症。記者廖靜清／攝影

台灣即將在明年進入超高齡社會，每5人就有1名是老人，伴隨而來各種老化疾病，其中，「老年憂鬱」被視為老年心理健康殺手。根據世界衛生組織統計，老年人罹患憂鬱症的比例約7%，推估全台逾30萬老人罹患不同程度的憂鬱症。

中華捐血運動協會理事長葉金川表示，憂鬱情緒每個人都有，可透過運動、人際互動來減輕症狀，運動產生的腦內啡是最佳特效藥。他強調，老年憂鬱不是正常老化，心情長期低落會影響生理疾病，如果家中長輩持續2周以上精神狀態不佳、悶悶不樂，應及早尋求專業協助，千萬別以為是老化症狀。

超高齡社會來臨，慢性病、睡眠品質變差、身體機能衰弱提高了老年人罹患憂鬱症的風險。葉金川提到，老年人的心理健康需要被重視，「傾聽與陪伴」可以降低家中長輩的孤獨感，協助他們走過憂鬱低谷，大部分的老年憂鬱可以透過治療來改善。

台北市立聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真表示，老年憂鬱症的發生原因，包括睡眠問題、喪偶、人際關係疏離、孤獨、缺乏運動等。長輩通常會選擇用壓抑、身體不適的方式表達，甚至鬧情緒，家人以為是上了年紀會有的「老番顛」。

詹佳真呼籲，理解並正視憂鬱老人的痛苦，多數人因為對疾病不了解、缺乏病識感，忽略就醫的重要性，導致衰弱症或失智症。由於大眾普遍缺乏正確認知，就診率只有1.3%，延遲就醫將花更多時間在後續治療，或轉變為難治型憂鬱症，致使整體健康功能漸進式退化，嚴重影響生活品質。

老年憂鬱症往往不易察覺，詹佳真提醒，可透過3步驟協助長輩檢視身心狀況，多一點關心、支持，鼓勵尋求專業幫助。

1.求助專業：如果長輩抗拒身心醫療就診，可以嘗試以「健康檢查」為由陪同就醫，或先使用「華人心理健康網」憂鬱症篩檢量表自我檢測。

2.認識疾病：老年憂鬱症是可治療的疾病，多觀察長輩情緒低落、興趣缺缺、動作遲緩、失眠或嗜睡、沒食欲等特徵，正視問題積極就醫。

3.重拾興趣：引導或陪同長輩重新找回失去的自我，做以前喜歡的事情、增加生活重心，保持心情愉悅。

董氏基金會與寶佳公益慈善基金會合作，推出「一起跳舞」老年憂鬱防治微電影，由金馬影后陸小芬飾演喪偶後出現憂鬱情緒的母親，女兒夏于喬想方設法陪伴媽媽就醫、走過憂鬱低潮。影片表達專業協助、家人陪伴的重要關鍵，盼更多人認識老年憂鬱症。

台北市立聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真表示，多數人對老年憂鬱症不了解、缺乏病識感，忽略就醫的重要性。記者廖靜清／攝影
台北市立聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真表示，多數人對老年憂鬱症不了解、缺乏病識感，忽略就醫的重要性。記者廖靜清／攝影

憂鬱症 運動 長輩

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