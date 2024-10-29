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環境部促減外送一次性容器 邀平台業者共商

中央社／ 台北29日電

環境部今天邀集外送平台、連鎖餐飲業者討論包裝減量，未來希望透過政府採購，優先選擇已在使用循環容器的餐飲業者；也請外送平台業者就各自的外送熱區，規畫擬訂循環容器試辦計畫。

環境部今天邀請外送平台業者、連鎖餐飲業者、循環容器業者等共同進行餐飲外送包裝減量圓桌論壇。

環境部長彭啓明表示，外送業者造成的垃圾量、塑膠袋近年來的確增加很多，是在資源循環、垃圾減量中很重要的一環，希望大家一起減量；今天是一個開頭，參與的業者都有意願進行，環境部盼促成新的營運模式。

彭啓明舉例，政府採購1年預算約新台幣4200億元，現在只有約120億元是綠色採購；訂外送餐點已經是國人的習慣，未來如果外送能成為綠色採購的一環，就可以更環保，減少一次性的容器。

此外，彭啓明指出，今年11月下旬會與全台灣的保險、壽險業者簽訂協議，可能就有20萬、30萬人一起做環保，導入循環容器的餐飲業者。

彭啓明強調，不是透過環境部補助，而是用新的模式；他也提到，絕不能造成消費者使用外送的負擔，而是希望業者能提供環保的選項，讓喜歡環保、永續的族群能擴大。

環境部資源循環署長賴瑩瑩補充，希望在政府採購、企業進行內部教育訓練時，可以優先選擇已提供循環容器的餐飲業者；而綠色採購，之後會要求低碳、減碳的產品優先，如使用再生料的物品，這部分都需要認證，另外訂規格。

餐飲外送的部分，賴瑩瑩表示，成本會增加是必然的，但還是希望業者能提供使用循環容器的選項；過去foodpanda在台南曾有試辦案例，未來希望依循這樣的模式，請目前2大外送平台業者再就各自的外送熱區擬訂試辦計畫。

賴瑩瑩說，相關計畫還沒有要法治化，希望業者能從企業社會責任為出發點，朝這個方向調整、思考；試辦計畫何時上路還需要討論，業者也反映如APP調整等前置事項需要時間，且須詳細討論歸還點、方便性、安全衛生、成本及作業流程等。

賴瑩瑩說，今天也只是初次會議，後續會再與平台業者進一步溝通。

外送 環境部 餐飲業

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