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新竹客運10月底結束代駛 全面退出桃竹苗「公路客運」

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹客運公司結束在桃竹苗的公路客運路線，新竹縣14條路線陸續轉型為幸福巴士。圖／新竹縣政府提供
新竹客運公司結束在桃竹苗的公路客運路線，新竹縣14條路線陸續轉型為幸福巴士。圖／新竹縣政府提供

新竹客運在桃竹苗不再續營公路客運，其中竹縣14條路線明年元旦起都將轉型成幸福巴士；至於另外34條跨縣市路線，新竹區監理所分2階段公告，尋求業者籌備接駛，竹客已決定提前2個月結束代駛，從此退出大新竹區及苗栗縣的公路客運，監理所強調已有策略「無縫接軌」。

新竹區監理所表示，竹客在疫情期間公路客運受嚴重衝擊，司機也難覓，很早就希望停止公路客運，經協調以「代駛」方式提供竹竹苗3縣市50條路線的搭乘服務到年底，因逐漸已有新業者接駛，竹客決定代駛服務提前到10月底結束，僅保留2條國道客運及新竹市區公車路線，以「瘦身」強化營運體質。

新竹客運在新竹縣的14條公路客運路線，明年起都將轉型為幸福巴士，竹客提前2個月不代駛，監理所會安排新業者代駛，乘客不會面臨無車可搭的窘況。至於監理所分工負責的36條路線，分為兩階段，第一階段14條路線去年公告由新業者承接，包括亦捷、捷乘等客運公司接棒，今年11月起都可上路接手營運，第二階段22條路線今年4月公告，新業者有一年籌備期，但已有7條路線9月起由新業者接手，另外15條由籌備業者代駛；至於苗栗縣12條路線也都有業者接駛。

監理所指出，新竹客運去年退出桃園市區公車，已由桃園市政府接手管理；竹苗地區的公路客運今年10月底結束代駛，竹客仍保留新竹到台北、新竹到台中2條國道客運，並與三重、台中客運業者聯營，至於新竹市區公車，則由市政府接手管理相關業務。

新竹客運結束在桃竹苗的公路客運，新竹縣14條路線陸續轉型為幸福巴士。圖／新竹縣政府提供
新竹客運結束在桃竹苗的公路客運，新竹縣14條路線陸續轉型為幸福巴士。圖／新竹縣政府提供

公車 國道客運 新竹

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