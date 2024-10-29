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小心越吃越胖！10種健康食品其實是熱量炸彈 第9種上班族最愛

聯合新聞網／ 綜合報導
十款地雷健康食品，吃錯小心越吃越胖。 示意圖／ingimage
十款地雷健康食品，吃錯小心越吃越胖。 示意圖／ingimage

吃的都是健康食品卻怎麼都瘦不下來？或許你吃到的其實是隱藏版熱量炸彈！李婉萍營養師在臉書發文提醒你小心十種看似無害，其實是熱量地雷！

能量棒

加工過程都會添加過量的糖 建議選擇含有堅果類。增加蛋白質攝取，比較適合當作運動前的小點心。

果乾

即使標榜全天然 加工時還是會加超量的糖，體積小容易不小心吃過量 可以先裝成小份量，避免吃多。

蘇打餅乾

主要都是以澱粉製造，同時也額外添加油、鹽與糖，飽和脂肪高易導致心血管疾病，適量吃當小點心就好。

百頁豆腐

雖然叫「豆腐」，但其實含有相當大量的油脂，熱量是傳統豆腐的4到5倍，被稱為「植物界的控肉」。

乳酸菌飲料

以為飯後來一瓶幫助消化，但你可能還沒補到益菌，就先喝進比可樂還多的糖。

果汁

市售果汁常會濾掉果渣，讓纖維含量大幅減少，且一杯果汁等於兩份水果，很容易不小心就攝取過量。

植物肉

為了模仿多汁口感，其中的飽和脂肪含量相當驚人，且添加物過多也對身體無益，但蛋白質含量可媲美真肉排。

蜂蜜

雖然是天然食品，但仍然屬於精製糖的一種，只是多了些微量營養素，但有潤腸的效果可以幫助排便

三合一咖啡

上班族每天一杯方便又快速，但其實裡頭添加了奶精與糖，濾掛式咖啡是更好的選擇。

水果麥片

穀物加水果聽起來超級健康 但可能添加：糖、油、香料 可以說是高糖高熱量的地雷，含有纖維適合需要順暢的人。

李婉萍強調減肥期間，其實什麼都能吃，重點是控制份量，搭配運動習慣和聰明選食物才能順利擁有健康體態。

上班族 健康飲食 營養師

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