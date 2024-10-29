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颱風康芮逼近 龜山島、太平山10/30起預警性封閉

中央社／ 宜蘭縣29日電
龜山島沿海浪大，考量臨時碼頭靠泊船隻安全，從10月30日起至11月1日止，預警性封島3天。圖／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供
龜山島沿海浪大，考量臨時碼頭靠泊船隻安全，從10月30日起至11月1日止，預警性封島3天。圖／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供

颱風康芮逼近影響，位在宜蘭外海的龜山島從明天起預警性封島3天。此外，太平山國家森林遊樂區從明天上午10時起，也將預警性休園。

東北角及宜蘭海岸國家風景區今天表示，因持續受東北季風及颱風外圍環流影響，東北部海面風力逐漸增強，考量安全，龜山島從明天起預警性封島3天。

東北角及宜蘭海岸國家風景區也指出，2024草嶺古道芒花季原訂11月2日至12月1日舉辦，受天候影響，延後到11月9日至12月8日舉辦。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，受颱風影響，太平山國家森林遊樂區從明天上午10時起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉。至於何時恢復開園，遊樂區將視颱風警報解除後災害勘查及環境整備，滾動式調整。

太平山 宜蘭 颱風 龜山島

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