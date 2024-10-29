災防中心誤發停電訊息 曾文生致歉：要求測試更謹慎

颱風康芮來勢洶洶，國家災害防救科技中心稍早發布台電災害性停電訊息。台電董事長曾文生今天表示，颱風整備階段誤發訊息，會要求台電下次測試系統要更謹慎，造成誤會非常不好意思。

媒體報導，不少民眾今天上午11時左右，突然接到國家災害防救科技中心發出的「電力中斷警報」，訊息上顯示快訊「災害性停電」，內容指出10月29日11時39分台灣發布災害性停電，影響區域包括全台16個縣市，影響時間至10月29日晚間8時。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

曾文生下午受訪時表示，因為已經進入颱風整備階段，有一些測試檔案會發送，但是他們選擇了一個舊的檔案要測試，卻不小心誤發到上面，台電也非常快就更正相關訊息。

曾文生強調，會要求台電人員下次測試系統要更謹慎，造成大家的一場誤會，非常不好意思。