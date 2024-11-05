雙11、周年慶、年末聚餐快「卡」位好康！ 網路購物刷星展最高享20%回饋，再抽阿聯酋頭等艙雙人來回機票！

迎戰雙11、百貨周年慶，優惠一定要拿好拿滿！網路購物刷星展卡分期0%利率，再享最高20%回饋，還可抽阿聯酋頭等艙香港-杜拜雙人來回機票，讓你11月整個月都好買！還有年底超級加碼驚喜好康，讓你年終購物、聚餐旅遊，回饋拿到手軟，好康優惠不漏接！

星展信用卡針對年終購物、聚餐旅遊、出國等需求，祭出超級加碼優惠回饋。 圖／Shutterstock

雙11聰明購，分期0%利率再享最高20%回饋

辛苦了一整年，當然要把握雙11年度最大優惠檔期、清空購物車犒賞自己。雙11活動期間於PChome、momo、蝦皮購物、東森購物、Yahoo購物中心等購物平台，刷星展信用卡分期0%利率，再享最高20%回饋！各家購物平台活動方式及優惠期間不同，像是PChome、momo、蝦皮購物，單筆分期滿NT$11,111，享2,222幣回饋；淘寶/天貓滿額最高享NT$1,200刷卡金，不衝這一波，太對不起自己！

11月整個月都好買！網路購物刷星展，最高可享20%回饋。 圖／李清宇拍攝

年末聚餐優惠攻略 餐廳消費滿額最高享12%回饋

為迎接即將到來的年末聚餐，首選星展卡無腦刷！不管是聖誕節、跨年等各種聚餐，讓你吃飽的同時，也不會瘦到荷包！即日起至2025/1/31，不限卡別、不須切換權益，只要用星展信用卡在國內餐廳消費，任刷2筆且單筆消費達NT$1,000(含)以上，完成登錄筆筆享12%回饋，每人回饋上限NT$1,000，限量20,000名。

搭配「一起用星刷」活動，用 Apple Pay、 Samsung Pay、街口支付等指定行動支付綁定星展卡，完成登錄每筆再享最高15%回饋，最高回饋NT$500刷卡金，連同上面餐飲美食天天優惠，合計最高回饋 NT$1,500刷卡金！還可抽阿聯酋頭等艙「香港—杜拜」雙人來回機票一名（市價NT$70萬），實在太讓人心動啦！

卡友完成登錄「一起用星刷」活動，可抽阿聯酋頭等艙「香港—杜拜」雙人來回機票。 圖／李清宇拍攝

超級加碼：星巴克免費升級、機場免費接送、機場貴賓室NT$100入場

年底超級加碼，生活處處皆有小確幸！自2024/11/1起至2025/1/31前刷星展eco永續卡或星展eco永續極簡卡消費滿額，即可以NT$100優惠價入場國內外指定機場貴賓室，享受VIP極致體驗。此外，使用星展eco永續系列卡儲值星巴克隨行卡，可享儲值金額10%刷卡金回饋（每卡最高回饋NT$300刷卡金），年底前還能「免費」升級燕麥奶或杏仁堅果奶（活動期間限量10萬份）。

經常往來世界各地、有出差旅行需求的人士，星展也為你預備了更舒適的旅程體驗！星展飛行世界商務卡卡友，於2024/11/01到2025/1/31活動期間累計刷卡一般消費達指定門檻，於2025/02/28至2025/12/31期間可享免費機場接或送一次。活動名額限量，出國、旅遊、購物、聚餐不用再煩惱要刷哪張信用卡，趕快刷星展就對了！

正所謂「好咖配好卡」，星展信用卡優惠豐富、回饋活動多元，能滿足網購族、行動支付族、旅遊族、小資族、美食老饕、商務人士各式不同的需求，刷卡回饋優惠層層疊加，讓卡友fun心購物、聰明獲好康，現在就來了解>> https://go.dbs.com/3ZYSKKu

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