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腸病毒罕見秋冬持續流行 羅一鈞預估年底才脫離流行期

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，今年腸病毒罕見在秋冬疫情還在上升，腸病毒疫情預估10月底至11月下旬都處在高原期，預估要到11月底逐漸下降，12月底才會脫離流行期。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，今年腸病毒罕見在秋冬疫情還在上升，腸病毒疫情預估10月底至11月下旬都處在高原期，預估要到11月底逐漸下降，12月底才會脫離流行期。記者李青縈／攝影

腸病毒今年疫情反常冬季持續流行！疾管署發言人羅一鈞表示，今年腸病毒罕見在秋冬疫情還在上升，腸病毒疫情預估10月底至11月下旬都處在高原期，單周就診人次高點上看2萬人次，恐超過春季流行期寫下今年最高點，預估要到11月底逐漸下降，12月底才會脫離流行期。

依據疾管署監測資料顯示，第43周（10月20日至10月26日）門急診就診計1萬8266人次為十年同期最高，較前一周1萬6562人次，上升10.3%，疫情呈上升趨勢且處流行期。

近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例

羅一鈞說，以往秋冬腸病毒疫情還在上升只有在2016年發生過，今年罕見10月底還在增溫，目前預估單周就診最高點為1.9萬至2萬波動，有可能突破今年春季最高點2萬人次，成為今年最高峰。如果氣溫明顯下降，也會影響腸病毒活躍程度，但是冬天防疫因為氣溫較低，怕會影響洗手時間，提醒家長注意兒童洗手是否確實。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播。家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。

家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請家長及教托育人員多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疫情 疾管署 腸病毒

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