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康芮颱風攪局 台鐵總統花車行程延後
中度颱風康芮來勢洶洶，台鐵公司今宣布，原訂11月3日開行「跟著總統去花東」總統花車行程，因受康芮颱風影響取消開行，並延後辦理。
台鐵表示，康芮颱風影響取消開行，已完成11月3日「元首假期」、「光華假期」及其他方案報名的旅客，請速洽詢台鐵公司郵輪式列車協力廠商易遊網旅行社，以提供修改日期等協助。
此外，原訂11月3日舉辦的「1967同樂會」活動，將順延至後續11月10日、17日及24日之開行日，欲報名同樂會的民眾至遲請於10月31日12:00前完成報名，將姓名、出生年月日、連絡電話，以及欲報名區間包括去程台東至瑞穗、回程瑞穗至台東，併同身分證明文件正本拍照掃描電郵2002626@railway.gov.tw。
台鐵表示，11月1日早上十時1於官網及官方臉書公布入選名單，如遇颱風放假則順延至次一上班日，入選者相關乘車資訊也會再進一步逐一通知。
另外，配合「2024 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節」活動，台鐵表示，11月23日將加開樹林－台東5236次及11月24日加開台東－樹林5251次太魯閣自強號共2列次，加開列車車票自10月30日（三）〇時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。
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