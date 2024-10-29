登革熱增7例皆為新北中和群聚 北市個案感染源仍不明

登革熱上周新增7例本土個案，分別為新北中和4例、永和1例、彰化溪州1例、台北中正1例，均為登革病毒第二型。疾管署發言人羅一鈞表示，7例都屬中和新店群聚相關，彰化個案有新北中和地區活動史，而台北個案雖然病毒序列與中和群聚相同，但感染源仍待釐清。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，新增7例個案年齡介於30多歲至80多歲。其中台北個案無風險地區活動史，還需要詳細疫調確認，但病毒序列結果今出爐與中和新店群聚相同，確切感染源仍待釐清。其餘個案都有新北中和風險地區活動史，為同一起群聚案，整起群聚將持續監測至11月24日。

李佳琳說，新北中和新店群聚累計77例，包含新店37例、中和33例、新莊1例、永和1例、花蓮1例、台北3例、彰化1例。群聚個案均感染登革病毒第二型，第二型須注意非典型症狀，如容易有腹瀉噁心嘔吐等腸胃症狀，且重症及致死機率較高，但目前尚無重症或死亡個案。

今年截至10月28日累計244例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計80例，病例分布新北市72例、台北市3例、高雄市2例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例。另今年累計233例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓31例及泰國28例。

由於疫情影響縣市及行政區均增加，且康芮颱風襲台將帶來各地降雨，病媒蚊孳生恐造成疫情持續甚至擴大。疾管署呼籲民眾在颱風來襲前主動清除積水容器，落實容器減量，並於雨後加強「巡、倒、清、刷」清除孳生源，以降低病媒蚊密度。戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分防蚊藥劑。

若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。