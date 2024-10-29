2024「藝起來我家」庭院分享會最終場 邀請您一起來龍田國小日式宿舍，返校(家)囉！

臺東縣政府將於11月3日下午4時至5時30分，在鹿野鄉龍田村的日式宿舍（地址：臺東縣鹿野鄉光榮路236號）舉辦今年最後一場「藝起來我家」庭院分享會。誠摯邀請您共襄盛舉，一同在日式老宿舍前聽音樂，分享您所知的龍田村故事，為2024年畫下美好的句點。

縣長饒慶鈴表示，縣府一直致力於讓藝術融入日常生活，期望每場「藝起來我家」活動都成為臺東人心中珍貴的共同記憶。今年，我們更榮獲日本優良設計獎（Good Design）的肯定。本次活動將引領大家走進鹿野龍田，聆聽老校友們以及曾在日式宿舍生活的張校長一家，分享他們的童年回憶，感受校園與社區之間的深厚情感，並重溫龍田村的在地故事。

當日演出活動非常豐富，除了由表演團隊-看海的少女帶來精彩的歌曲演唱外，也規劃龍田國小學生表演日式太鼓打擊與校園歌曲演唱；接著由林寶貴老師等多位老校友分享龍田的歲月故事，以及曾居住在此的張光明老校長與其家人們也將分享在校園的生活和情感羈絆。活動現場準備了復古的小學生帽、日式麻糬及糰子，讓大家在懷舊的氛圍中細細品味「藝起來我家」的感動。

今年的「藝起來我家」活動即將完美落幕，但藝術的腳步不會停止，2025年我們將帶來更多溫暖的分享與驚喜，邀請您持續關注，與我們共同創造更多美好回憶！

邀請您關注台東藝文平台官網及文化處粉絲頁，就不會錯過任何精彩活動。期待您與我們一同成為「藝」家人，共享藝術的親近與美好！

【活動資訊】「2024藝起來我家」庭院分享會 鹿野龍田村－龍田國小(日式宿舍)時間：11/3(日)16:00-17:30地點：臺東縣鹿野鄉光榮路236號【活動海報】

圖／臺東縣政府文化處 提供

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