快訊

康芮颱風逼近！氣象署17:30分發布海警 預估最接近、影響明顯時間曝

大陸首富換人！擠下農夫山泉創辦人 他41歲靠抖音身價逾1.5兆

NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷

楊德昌回顧展11月新加坡登場 「一一」放映場次秒殺

中央社／ 台北29日電

「楊德昌回顧展」11月1日將於新加坡揭幕登場，由於距離2011年導演楊德昌電影作品完整在新加坡展映已相隔多年，珍貴檔案文物亦是首次於海外展出，多數放映場次即已售罄。

文化部分享，此次活動緣起於影視聽中心與台北市立美術館2023年合辦的「一一重構：楊德昌」，此一大型回顧展在籌劃階段時，文化部駐馬來西亞代表處文化組和新加坡亞洲電影資料館（AFA）即已展開討論，並徵得影視聽中心及楊德昌遺孀彭鎧立的同意。

回顧展於台北揭幕後，AFA策展人即訪台看展，並拜會孫松榮及王俊傑2名共同策展人及負責策劃電影單元的林木材，在維持「影展+展覽」的框架下，AFA將在新加坡完整呈現楊德昌執導的電影及電視作品。從1981年電視劇集「浮萍」到其電影代表作「牯嶺街少年殺人事件」、「一一」，乃至於未能完成的動畫「追風」，影迷得以總覽楊德昌近30載的創作軌跡。

電影映演之外，寄存於影視聽中心的電影創作相關文物，去年於台北首度曝光後，這次經AFA精選近150組，包含工作照、日記、電影道具、演員服裝造型設計稿、劇照及原版海報等，也將首次呈現在海外影迷眼前。

此外，電影學者王君琦及作家陳德政也受邀演講，與新加坡影迷分享對楊德昌作品的觀察，主題分別為「楊德昌：交界的藝術」與「關於都會的鄉愁：楊德昌電影裡的流行歌」。

2011年時，新加坡國家博物館曾完整呈現楊德昌的影像作品，成為當年星國影壇佳話。時隔13年，國際間對其作品討論不曾間斷，多數長片作品也已完成數位修復。

這次AFA的回顧展將以最佳放映規格完整呈現楊德昌的作品，活動消息公布後不到一天，「牯嶺街少年殺人事件」及「一一」所有場次即告完售，其他影片的場次也在幾天內陸續售罄，影迷期待程度超乎預期。

「楊德昌回顧展」將於新加坡國家檔案館內的Oldham Theatre舉行，電影放映採售票制，講座免費，但因席位有限仍須事先線上報名。展覽則免費開放參觀展至12月29日。

新加坡 電影

延伸閱讀

許冠文、黃子華睽違32年合體！深入殯葬文化：死亡祝福

華航飛新加坡航班機械故障折返 華航：已重新起飛

「愛子歸來」10年心血！喪夫失子化大愛：監獄孩子送暖

台中購物節邀駐台代表代言…議員質疑「和台中有何淵源？」 副市長回應

相關新聞

腸病毒罕見秋冬持續流行 羅一鈞預估年底才脫離流行期

腸病毒今年疫情反常冬季持續流行！疾管署發言人羅一鈞表示，今年腸病毒罕見在秋冬疫情還在上升，腸病毒疫情預估10月底至11月...

康芮颱風攪局 台鐵總統花車行程延後

中度颱風康芮來勢洶洶，台鐵公司今宣布，原訂11月3日開行「跟著總統去花東」總統花車行程，因受康芮颱風影響取消開行，並延後...

登革熱增7例皆為新北中和群聚 北市個案感染源仍不明

登革熱上周新增7例本土個案，分別為新北中和4例、永和1例、彰化溪州1例、台北中正1例，均為登革病毒第二型。疾管署發言人羅...

高雄6旬男染類鼻疽當天亡 疾管署籲「這類人」待在家別開窗

山陀兒颱風後，上周類鼻疽增加3例，都是居住在高雄的個案，其中1例60多歲男性，感染類鼻疽後，症狀發生當天被診斷後，即因呼...

因應颱風康芮 領務局10月30日起發放至11月1日可領護照

颱風康芮來勢洶洶，外交部將於30日啟動颱風應變機制，30日上午8時30分起發放10月30日全日可領的護照，30日中午12...

全台大停電？國家災害防救中心「誤發警報」 民眾虛驚一場

颱風康芮還沒來，國家災害防救科技中心今天中午11時39分卻發出「電力中斷警報」，簡訊內容包括全台16個縣市區域性停電，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。