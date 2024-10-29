眾量級家寧疑捲邪教、上心靈課眼神變？專家一句話教辨識

百萬YouTuber「眾量級CROWD」家寧與Andy交往近9年，近日傳出分手消息，兩人分家發展各自頻道。不過，家寧在「秘月期POPOO」新頻道的影片中，展現不自然的動作和語氣，拍片風格也大變，引發網友熱議，質疑是否捲入邪教。心理師林萃芬表示，如果在上心靈課程或心理諮商的過程，不斷有「如果不改變，人生會變不好」等負面暗示，應立即停止。

林萃芬說，感情分手令人痛徹心扉，許多人會失去自我認同，因為口口聲聲的「我愛你」已成過去，破壞自我價值感。以家寧目前的狀況來說，可能正在歷經感情創傷，其實並不適合上心靈課程，而是要進行一對一的心理諮商，透過專業的協助給予支持，照顧無法放下的情緒。

林萃芬說，現代人「被分手」的情況，最常見的是背叛、出現第三者，當事者產生負面情緒，包括難過、挫折、焦慮、自我否認等，許多人分手後，會出現失眠、不斷想著過去，甚至努力想挽回。如果是「被分手」，受傷的一方會經歷一段否定期，拒絕承認分手事實，甚至想逃離所處的情境。

創傷常出現的現象： 1.經常想起分手過程中的某些細節。 2.逃避會引發傷痛的人事物。 3.過度焦慮，吃不下、體重減輕。 4.失眠，經常作惡夢。 5.情緒不佳，易怒或性格改變。 6.容易受到驚嚇，對任何事情都有防備心。 7.自我否認，感覺自己不如人。

心理創傷的主要原因包括喪親、車禍、天災等意外，有些人走不出分手後的傷痛，也會有「心碎」的創傷。創傷後該怎麼自我療癒？林萃芬分享，受傷者要重新認識自己、關愛自己，接受支持性的心理治療，創傷處理急不得。

近年來，坊間身心靈課程非常多，且部分要價不菲。林萃芬提醒，失戀創傷並不適合上課，因為這個時候生命狀態脆弱，若接收錯誤訊息，反而會迷失自我。她建議，進行一對一的心理諮商，找出感情中的不安全感，逐一拆解根本原因，才能真正釋放心中的恐懼不安。

YouTuber家寧花6萬上心靈課程，林萃芬認為，這雖然是自由消費市場，但價格過於昂貴就需要特別注意。民眾選擇心理諮商，也要注意下列三點：

1.有認證的專業心理師：一定要受過專業訓練、取得心理證照，是否為心理或輔導相關的系所畢業。

2.合格心理諮商機構：各縣市都有心理諮商合作機構名單，可洽各衛生局詢問。

3.注意價格：分為健保給付的心理諮商與自費的心理諮商，自費價格可多做比較。

林萃芬呼籲，民眾如果參加心靈課程或心理諮商，感覺到「如果不改變，人生會變不好」的負面暗示，應停止諮商關係，也可以直接跟心理師說出感受，建立自信處理問題。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980