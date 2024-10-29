女性罹癌生命生育陷兩難 最新調查：9成不知醫療性凍卵

癌症連續42年位居國人十大死因之首，育齡女性罹癌率逐年升高，對生育是雪上加霜。台灣凍卵協會最新調查，近7成民眾不了解凍卵，9成民眾更不知「醫療性凍卵」。醫師表示，癌症治療帶給患者生理、心理及經濟衝擊，面對生育應提早準備，避免面對癌症時措手不及。

衛福部110年癌症登記報告指出，全台有近1.2萬名「育齡癌友」，其中女性高達6成，但癌症治療的化療及放療藥物，對卵巢功能影響很大，導致失去生育能力，但多數人患者不清楚在治療前進行生育保存的重要性。

台灣凍卵協會「2024年醫療性凍卵認知度調查」顯示，有生育規畫的癌友中，近9成的生育計畫被突如其來的癌症影響。國健署統計，110年台灣育齡女性罹癌占比，乳癌位居首位占36.94%，且早期乳癌5年存活率近100%，第2期存活率也高達9成以上，顯見更多癌友克服疾病後，有機會重拾生育的夢想。

台北婦產科生殖中心院長胡玉銘說，調查顯示，60.3%的癌症高風險族群知道癌症治療可能影響生育，但進行預防準備時，不到1成曾考慮或準備醫療性凍卵。因此，雖了解癌症治療會影響生育能力，多數人未採取凍卵等預防措施。

「若非罹癌，人生從未出現過凍卵選項。」癌症病友林小姐說，婚後隔年備孕時，意外確診乳癌第一期，因確認後才知道乳癌治療會影響卵巢功能，在自身存活及生育規畫中不斷掙扎，幸好主治醫師主動告知醫療性凍卵的機會及資訊，最後決定在癌症治療前進行醫療性凍卵，經歷30次電療及5年抗賀爾蒙藥物治療後，開始嘗試植入胚胎，最終於婚後第8年順利誕下寶寶。

北市聯醫仁愛院區副院長詹景全說，癌症治療會帶給患者生理、心理及經濟衝擊。調查發現，近8成癌友在確診後3個月內接受癌症治療，其中甚至有2成癌友在確診後隔天就進入療程，導致患者需在短時間內消化大量資訊，並在情緒低落下做出生命及生育間二選一的決策。

台北市今年3月起，為全台首個試辦醫療性凍卵補助的城市。詹景全說，北市聯醫凍卵療程收費為6萬至10萬元，一年管理費為4900元，目前北市醫療性凍卵針對40歲以下罹癌女性，一人補助3.2萬元，包括凍卵療程2萬元及4年管理費用1.2萬元，其餘差額仍有民眾自行負擔，名額20位。

詹景全說，今年3月至今，目前採醫療性凍卵僅一人，該名個案為一名25歲女性罹患胸腺惡性腫瘤，為保存生育機會，在化療前選擇「醫療性凍卵」，為自己保留生機，一般來說，罹癌治療後約需經5年追蹤，當控制癌症後再考慮生育。

調查發現，近年來各地方政府陸續推動凍卵補助政策，但知道「社會性凍卵補助」的民眾僅19.9%；知道「醫療性凍卵補助」者也僅17.3%，均不到2成，顯示台灣在凍卵補助相關推動與宣傳上仍有成長空間。