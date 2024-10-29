快訊

康芮颱風逼近！氣象署17:30分發布海警 預估最接近、影響明顯時間曝

大陸首富換人！擠下農夫山泉創辦人 他41歲靠抖音身價逾1.5兆

NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷

聽新聞
0:00 / 0:00

女性罹癌生命生育陷兩難 最新調查：9成不知醫療性凍卵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北婦產科生殖中心院長胡玉銘說，早期乳癌經治療5年存活率近100%，第2期存活率也高達9成以上，更多癌友克服疾病後，有機會重拾生育的夢想。記者沈能元／攝影
台北婦產科生殖中心院長胡玉銘說，早期乳癌經治療5年存活率近100%，第2期存活率也高達9成以上，更多癌友克服疾病後，有機會重拾生育的夢想。記者沈能元／攝影

癌症連續42年位居國人十大死因之首，育齡女性罹癌率逐年升高，對生育是雪上加霜。台灣凍卵協會最新調查，近7成民眾不了解凍卵，9成民眾更不知「醫療性凍卵」。醫師表示，癌症治療帶給患者生理、心理及經濟衝擊，面對生育應提早準備，避免面對癌症時措手不及。

衛福部110年癌症登記報告指出，全台有近1.2萬名「育齡癌友」，其中女性高達6成，但癌症治療的化療及放療藥物，對卵巢功能影響很大，導致失去生育能力，但多數人患者不清楚在治療前進行生育保存的重要性。

台灣凍卵協會「2024年醫療性凍卵認知度調查」顯示，有生育規畫的癌友中，近9成的生育計畫被突如其來的癌症影響。國健署統計，110年台灣育齡女性罹癌占比，乳癌位居首位占36.94%，且早期乳癌5年存活率近100%，第2期存活率也高達9成以上，顯見更多癌友克服疾病後，有機會重拾生育的夢想。

台北婦產科生殖中心院長胡玉銘說，調查顯示，60.3%的癌症高風險族群知道癌症治療可能影響生育，但進行預防準備時，不到1成曾考慮或準備醫療性凍卵。因此，雖了解癌症治療會影響生育能力，多數人未採取凍卵等預防措施。

「若非罹癌，人生從未出現過凍卵選項。」癌症病友林小姐說，婚後隔年備孕時，意外確診乳癌第一期，因確認後才知道乳癌治療會影響卵巢功能，在自身存活及生育規畫中不斷掙扎，幸好主治醫師主動告知醫療性凍卵的機會及資訊，最後決定在癌症治療前進行醫療性凍卵，經歷30次電療及5年抗賀爾蒙藥物治療後，開始嘗試植入胚胎，最終於婚後第8年順利誕下寶寶。

北市聯醫仁愛院區副院長詹景全說，癌症治療會帶給患者生理、心理及經濟衝擊。調查發現，近8成癌友在確診後3個月內接受癌症治療，其中甚至有2成癌友在確診後隔天就進入療程，導致患者需在短時間內消化大量資訊，並在情緒低落下做出生命及生育間二選一的決策。

台北市今年3月起，為全台首個試辦醫療性凍卵補助的城市。詹景全說，北市聯醫凍卵療程收費為6萬至10萬元，一年管理費為4900元，目前北市醫療性凍卵針對40歲以下罹癌女性，一人補助3.2萬元，包括凍卵療程2萬元及4年管理費用1.2萬元，其餘差額仍有民眾自行負擔，名額20位。

詹景全說，今年3月至今，目前採醫療性凍卵僅一人，該名個案為一名25歲女性罹患胸腺惡性腫瘤，為保存生育機會，在化療前選擇「醫療性凍卵」，為自己保留生機，一般來說，罹癌治療後約需經5年追蹤，當控制癌症後再考慮生育。

調查發現，近年來各地方政府陸續推動凍卵補助政策，但知道「社會性凍卵補助」的民眾僅19.9%；知道「醫療性凍卵補助」者也僅17.3%，均不到2成，顯示台灣在凍卵補助相關推動與宣傳上仍有成長空間。

台灣凍卵協會今年推出「公益希望計畫」，不僅額外針對婦科癌友提供醫療性凍卵補助，更串聯北中南共10家醫院、診所及2間病友支持團體組成聯盟，集結各大院所資源，幫助癌症患者保留生育的希望。今年也邀請金鐘獎紅毯主持人陳明珠擔任公益大使，呼籲社會共同關注醫療性凍卵的議題。台灣凍卵協會理事長曾琬婷說，期待透過號召，為癌症患者提供最直接的幫助，也期待能和政府共同打造更友善的生殖醫療環境，守護癌友的生育權。

北市聯醫仁愛院區副院長詹景全說，調查發現，知道「社會性凍卵補助」的民眾僅19.9%；知道「醫療性凍卵補助」者也僅17.3%，顯示台灣在凍卵補助相關推動與宣傳上仍有成長空間。記者沈能元／攝影
北市聯醫仁愛院區副院長詹景全說，調查發現，知道「社會性凍卵補助」的民眾僅19.9%；知道「醫療性凍卵補助」者也僅17.3%，顯示台灣在凍卵補助相關推動與宣傳上仍有成長空間。記者沈能元／攝影

凍卵 生育 癌症治療

延伸閱讀

米可白凍卵挺水蛙肚腫如麵龜 鬆口洩結婚進度

丈夫車禍全身癱瘓 她克服自身罹癌治療痛苦…考取芳療師證照為丈夫復健

少子化國安危機 劉鏡清：研究凍卵補助、單身女性人工受孕

竹市凍卵補助明年減編1884萬 新增240萬中醫調理補助

相關新聞

腸病毒罕見秋冬持續流行 羅一鈞預估年底才脫離流行期

腸病毒今年疫情反常冬季持續流行！疾管署發言人羅一鈞表示，今年腸病毒罕見在秋冬疫情還在上升，腸病毒疫情預估10月底至11月...

康芮颱風攪局 台鐵總統花車行程延後

中度颱風康芮來勢洶洶，台鐵公司今宣布，原訂11月3日開行「跟著總統去花東」總統花車行程，因受康芮颱風影響取消開行，並延後...

登革熱增7例皆為新北中和群聚 北市個案感染源仍不明

登革熱上周新增7例本土個案，分別為新北中和4例、永和1例、彰化溪州1例、台北中正1例，均為登革病毒第二型。疾管署發言人羅...

高雄6旬男染類鼻疽當天亡 疾管署籲「這類人」待在家別開窗

山陀兒颱風後，上周類鼻疽增加3例，都是居住在高雄的個案，其中1例60多歲男性，感染類鼻疽後，症狀發生當天被診斷後，即因呼...

因應颱風康芮 領務局10月30日起發放至11月1日可領護照

颱風康芮來勢洶洶，外交部將於30日啟動颱風應變機制，30日上午8時30分起發放10月30日全日可領的護照，30日中午12...

全台大停電？國家災害防救中心「誤發警報」 民眾虛驚一場

颱風康芮還沒來，國家災害防救科技中心今天中午11時39分卻發出「電力中斷警報」，簡訊內容包括全台16個縣市區域性停電，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。