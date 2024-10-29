快訊

台中父送小孩上學「家門前被砍3刀」 嫌犯搭計程車逃離現場

康芮恐成57年來首登陸秋颱 當年台灣慘迎雙強颱「前後只差1個月」

男子雙手雙腳遭綁疑受虐毆打致死 棄屍台南東山急水溪草叢

聽新聞
0:00 / 0:00

25歲潮男刺青後手臂突長滿疹子 竟是這原因引起肉芽腫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名25歲男子為追求流行，在手臂處大面積刺青，但完成後沒幾天卻突然出現許多小丘疹，且還有搔癢的感覺，趕緊到安南醫院皮膚科就醫，原來男子是對黑色顏料過敏引起刺青肉芽腫，透過系統性治療後順利獲得緩解。圖／安南醫院提供
台南一名25歲男子為追求流行，在手臂處大面積刺青，但完成後沒幾天卻突然出現許多小丘疹，且還有搔癢的感覺，趕緊到安南醫院皮膚科就醫，原來男子是對黑色顏料過敏引起刺青肉芽腫，透過系統性治療後順利獲得緩解。圖／安南醫院提供

台南一名25歲男子為追求流行，在手臂處大面積刺青，但完成後沒幾天卻突然出現許多小丘疹，且還有搔癢的感覺，趕緊到安南醫院皮膚科就診，經皮膚科主任羅子焜診斷發現，男子是因對黑色顏料過敏引起刺青肉芽腫，透過系統性治療後順利獲得緩解。

羅子焜表示，刺青需將大量色素顆粒注射入皮膚，恐因而引發多種發炎狀態，如過敏反應、感染及蟹足腫甚至皮膚腫瘤等，而皮膚是最為常見的發炎部位，甚至可能引起全身性炎症，如類肉瘤等情況。

他提到，刺青色素所含的副產品和雜質，正是導致發炎和過敏反應的因子，當大量色素進到皮膚，刺青顆粒可能會被免疫系統視為外來物，導致巨噬細胞等免疫細胞聚集，形成肉芽腫以將其包圍。

羅子焜提醒，不建議患者因刺青後備感不適而去雷射去除，因為刺青顆粒很小，有研究發現皮膚中的刺青墨水，也會在血管或其他淋巴組織中找到，如肝臟、脾臟、腎臟和肺組織等，倘若進行雷射除刺青，恐引發刺青色素的全身性擴散，而排入淋巴結中的色素也會與腫瘤轉移混淆，需要進一步淋巴結切片診斷。

羅子焜強調，在病態生理學上，刺青肉芽腫反應屬於肉芽腫性發炎，雖是皮膚炎症中較為罕見的症狀，但與類肉瘤類似，目前已證實刺青肉芽腫也可透過局部或全身皮質類固醇和抗瘧藥物治療，仍提醒若民眾刺青後出現不適症狀，建議及早諮詢皮膚專科醫師，獲得有效治療。

刺青 淋巴 色素 過敏反應

延伸閱讀

MLB／大谷翔平盜壘傷金手臂 專家：最有可能的傷勢恐非脫臼

抓包LISA修圖1秒露餡！「腋下詭異消失了」手臂身體連成一片　網友看呆：肩膀彷彿海岸線

刪警特刺青、身高限制 考選部：經詢專家和機關意見

警特考擬刪「身高、刺青」限制 游毓蘭嘆：茲事體大、整個無言

相關新聞

華航飛新加坡航班機械故障折返 華航：已重新起飛

中華航空今天上午8時20分一架飛往新加坡航班CI753，在飛行過程中出現機械異常，緊急返回桃園機場。華航說，今台北飛往新...

國人第五大死因…糖尿病迷思多 醫：施打胰島素不傷腎

為了擺脫糖尿病迷思，台灣基層糖尿病協會與財團法人糖尿病關懷基金會響應2024世界糖尿病日，今天頒獎表揚典範糖友及家屬，同...

肥美秋蟹偏寒易腹瀉 中醫師：不建議空腹品嘗

秋天是螃蟹最肥美的季節，不過品嘗時也要小心注意，奇美醫院主治醫師莊照宇提醒，秋蟹以中醫的角度來說屬於鹹寒屬性，若民眾體質...

女性罹癌生命生育陷兩難 最新調查：9成不知醫療性凍卵

癌症連續42年位居國人十大死因之首，育齡女性罹癌率逐年升高，對生育是雪上加霜。台灣凍卵協會最新調查，近7成民眾不了解凍卵...

眾量級家寧疑捲邪教 上心靈課眼神變？ 專家一句話教辨識

百萬YouTuber「眾量級CROWD」家寧與Andy交往近9年，近日傳出分手消息，兩人分家發展各自頻道。不過，家寧在「...

新作法！晚間9時增開首長會議 氣象署：恐延後宣布停班課決議

中度颱風康芮來勢洶洶，民眾關心是否會放颱風假，氣象署長程家平今天表示，過去會在宣布停班課前一天的晚間7時與縣市首長召開會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。