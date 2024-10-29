中華郵政11月1日發行基隆風情郵票 過3天再售114年月曆

為協助行銷台灣之美，中華郵政公司將於於11月1日發行「寶島風情郵票—基隆市」1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、9元及12元；另為推廣集郵文化，11月4日也會發售「中華郵政民國114年月曆」集郵商品，每份售價60元。

針對郵票圖案簡介，中華郵政說，11月1日將發行的「寶島風情郵票—基隆市」，將有正濱漁港色彩屋（面值6元），該景點位於和平島南方，是歷史悠久老漁港，現為假日休閒懷舊觀光碼頭，保有樸實風貌，港邊色彩屋也讓漁港增添繽紛色彩。

基隆港（面值8元）則位於台灣本島北端優良港灣，駐足港區可飽覽山海景致及停泊的大型客貨輪，是絕佳觀賞夜景好去處。近年基隆港開始轉型整合周邊產業，再造港區水岸新風貌。

望幽谷（面值9元）位於八斗子漁港旁的V字型美麗山谷，漫步綠草如茵的谷地中，可俯瞰往來船舶，遠眺基隆嶼，山海相依美景盡收眼底。

國立海洋科技博物館（面值12元）位於基隆市東側的八斗子，西鄰海洋大學及碧砂漁港，是兼具展示、教育、研究、蒐藏、休閒娛樂功能的博物館，更是闔家旅遊與校外教學最佳選擇。

另外，中華郵政指出，為推廣集郵文化，中華郵政公司訂於113年11月4日發售「中華郵政民國114年月曆」集郵商品，每份售價60元。

商品以各縣市具代表性之自然景觀、人文建築及國際型活動為主題，結合寶島風情系列郵票元素設計，透過豐富多元的視角，徜徉山水景致，於方寸之美間，遊賞寶島風光。月曆尺寸為長54公分、寬37公分。