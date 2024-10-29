五月天花蓮演唱會延期 觀光署：花蓮加碼住宿補助順延

花蓮觀光今年遭逢地震、颱風受到重創，五月天等藝人原定本周舉辦「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會，觀光署也祭出加碼住宿補貼，振興當地觀光，受康芮颱風影響，主辦方相信音樂今宣布延期。觀光署表示，配合演唱會延期，振興加碼也會跟主辦單位相應配合延期。

觀光署因應0403地震推出花東自由行振興住宿補助，總計8.15億元預算。「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會原定周末為期3天在高雄、花蓮舉辦4場，觀光署原也規劃於演唱會前後加碼3.0方案，於11月1日至11月3日演唱會期間住宿花蓮，除可享有原本一晚補助最多1000元優惠外，於演唱會前3天或後3天，可再額外享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」優惠。

面對公益演唱會今宣布延期，觀光署副署長林信任表示，配合演唱會延期，振興加碼也會跟主辦單位相應配合延期，還是歡迎大家來花東旅遊走走。另外，對於目前東部振興預算執行狀況，他也說，目前花蓮預算還非常充足，前幾天也有宣佈台東加碼，未來會持續進行跟滾動式檢討。