天冷吃火鍋要注意！做錯1舉動 同桌3人慘染幽門桿菌

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聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，幽門桿菌治療並非一勞永逸，沒注意仍可能重複感染。記者賴昀岫／攝影
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，幽門桿菌治療並非一勞永逸，沒注意仍可能重複感染。記者賴昀岫／攝影

聚餐沒落實公筷母匙，竟導致幽門桿菌復發！醫師指出，胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等，都與幽門桿菌有關，傳染途徑主要是經口傳染，所以用餐沒落實公筷母匙，同桌的的人可能因唾液而感染。如有胃癌家族史或親人感染幽門桿菌，應考慮接受幽門桿菌檢測，目前只要確診感染，健保就會給付相關藥物，但要留意滅菌成功後，仍有再次感染或復發的可能。  

30多歲的陳小姐有胃癌家族史，多年前曾經接受幽門桿菌根除治療，治療後檢驗呈陰性，但最近1個月常常胃痛不舒服，胃鏡檢查發現有胃炎、幽門桿菌檢查陽性，驚訝已經滅菌了，為何還會呈陽性，原來竟和家族聚餐吃火鍋，沒有落實公筷母匙有關，而她的另外2名親友，檢驗後也發現幽門桿菌呈陽性。  

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，目前已知幽門桿菌是多種胃部疾病的致病因子，胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等胃部疾病，都已經被證實與幽門桿菌有關，且被感染的時間越長，之後罹患胃癌的風險越高，且治療並非一勞永逸，沒注意仍可能重複感染。  

康本初指出，幽門桿菌除了存在人的胃黏膜外，唾液、糞便中也可能出現，傳染途徑主要是經口傳染，用餐時如沒有公筷母匙，同桌的的人可能因唾液而感染；如廁後沒確實清潔手部，也會有糞便經口傳染的風險，因此當家中有人感染時，會建議同住家人一併檢測有無感染。

檢測幽門桿菌的方法有呼氣試驗、糞便抗原、胃鏡切片，會依個人情況建議檢查方式，康本初提醒，感染幽門桿菌不一定會有明顯症狀，經常要到出現胃炎、胃潰瘍等胃部疾病不舒服時才發現，治療方面主要是使用制酸劑加抗生素等藥物進行滅菌，所需時間視個人約7至14天，目前只要經由檢驗確認感染，健保就會給付相關藥物，但要特別留意在滅菌成功之後，仍有再次感染或復發的可能。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初指出，用餐時如未落實公筷母匙，同桌的的人可能因唾液而感染幽門桿菌。記者賴昀岫／攝影
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初指出，用餐時如未落實公筷母匙，同桌的的人可能因唾液而感染幽門桿菌。記者賴昀岫／攝影

火鍋 胃癌 醫師

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