每42分鐘有1人死於腦中風 醫師提醒：無法舉手要注意

世界中風組織（World Stroke Organization，WSO）呼籲，在台灣每42分鐘就有1人死於腦中風，為響應今天的2024「世界中風日」，光田綜合醫院副院長嚴寶勝醫師提醒民眾，若懷疑家中長輩有中風問題，可先用「微笑舉手說你好」來測試，尤其出現「無法舉手」的症狀時，一定要盡速就醫。

光田神經內科團隊今天在取栓手術上大有斬獲，嚴寶勝副院長設計的「雙氣球導管取栓術治療頸動脈並聯栓塞」獲醫界青睞，成果已發布於國際醫學期刊上。

光田的腦中風團隊，目前在副院長嚴寶勝的帶領下，過去4年多已執行近200例的取栓案例，在國內外期刊發表8篇相關論文，頗具成效；今年嚴寶勝副院長設計的「雙氣球導管取栓術」，以血管內支架取栓的方式，可以移除深嵌在頸動脈血管內的腫塊，防止手術中血栓脫落，並讓血管再次通順，這種方式對多處並聯血管阻塞的患者來說，降低風險也更安全。

嚴寶勝表示，光田腦中風的急性醫療團隊，也設置慢性病房，及復健醫療等，整合腦中風的治療與復能，希望透過資源整合，讓腦中風患者能盡早恢復健康，重返正常生活。

嚴寶勝提醒，去年底衛福部健保署放寬動脈取栓與靜脈血栓溶解劑的時間，萬一患者發生中風，4.5小時內都可以打靜脈血栓溶解劑，24小時內可執行動脈取栓手術；他建議民眾一有症狀馬上就醫，才能讓腦中風的後遺症越來越少。